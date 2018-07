Sommerpause auf der Bildröhre: Wiederholungen, Belanglosigkeiten, Geschwätzigkeiten. Der Chronist, milde gestimmt, angesichts der überraschenden abendlichen Freizeit, will mit, den Programmdirektionen nicht rechten. Er gibt aber zu bedenken, ob die Mittel ganz legitim sind, mit denen die Funkhäuser die Reprisen zu kaschieren suchen: Sie unterlassen nämlich in ihren Mitteilungen an die Programmzeitschriften immer häufiger den Hinweis auf den Wiederholungscharakter eines Ereignisses. Menschen mit schlechtem Namens- und Titelgedächtnis setzen sich abends vor dem Bildgerät in Positur, um eine theatralische Neuigkeit zu sich zu nehmen, bis sie dann verspätet ihrer Bekanntschaft mit der Novität gewahr werden. Dann aber ist der Abend hin, und das-macht mißmutig.

Aus der zurückliegenden Woche also gibt es wenig oder gar nichts zu berichten, sieht man von Dürrenmatts geistvollem Kurzbrenner „Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen“ ab. Sonst wurde fast ausschließlich diskutiert und doziert – über die „Tiefenwirkung der Kosmetik“, über das neue Jugendwohlfahrtgesetz, über den gegenwärtigen Stand der Krebsforschung und über die soziologischen Aspekte des rauhkehligen Männergesangs. Dieses letzte Gespräch, das Adorno mit zwei Offiziellen des Deutschen Sängerbundes führte, war von großer Komik – wenn man es denn komisch findet, daß zwei würdigen Herren die Argumente entwendet werden und sie dazu noch beifällig nicken.

