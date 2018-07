Von Claus Bardtholdt

Das Falliment Schliekers ist kein Symptom einer Krise des internationalen Schiffbaues oder auch nur des deutschen Schiffbaues, sondern eine Krise der Werften, die das betriebswirtschaftliche (dazu gehört ja auch die finanzwirtschaftliche Seite) Niveau ihrer Wettbewerbsgruppe in der Welt nicht erreicht haben oder nicht zu halten vermögen.“ Das ist die unmißverständlich geäußerte Ansicht von Dr. Gustav Adolf Theel, dem Leiter des Instituts für Schiffahrtsforschung in Bremen. Damit dürfte zum ersten Male – wenigstens von einer fachkundigen Seite – klargestellt sein, daß der kollektiv geäußerte Klageruf der meisten deutschen Werften und ihrer Vertreter nicht ohne weiteres von der Öffentlichkeit akzeptiert zu werden braucht. Im Zusammenhang mit dem Vergleichsverfahren der Schlieker KG und dem Konkursantrag der Hanseatischen Werft Hamburg, wurde von fast allen deutschen Zeitungen und Rundfunkstationen ungeprüft die Behauptung übernommen und weiterverbreitet, daß beide Vorfälle vor allem eine Auswirkung ausländischer Subventionsmaßnahmen für die Konkurrenten deutscher Werften im Ausland seien, denen die deutschen Schiffbauunternehmen ohne entsprechende Subventionen oder Hilfen anderer Art nicht gewachsen seien.

Ohne Zweifel gibt es im Ausland – richtiger in einigen Ländern – staatliche Subventionen, die in einzelnen Fällen über die in der Bundesrepublik praktizierten Hilfs- und Förderungsmaßnahmen hinausgehen. Gemeinsam ist den meisten Staaten die Form von Präferenzen für Zollverzichte, Steuerbegünstigungen und Zinsverbilligungen – von den verlorenen Zuschüssen abgesehen. Damit allein jedoch die seit langem bekannten Schwierigkeiten der meisten deutschen Werften erklären zu wollen, wäre ein zu simples Verfahren.

Dem Unternehmer Schlieker ist in den zumeist oberflächlichen Kommentaren der Vorwurf gemacht worden, er hätte zu forciert und zu umfassend die Expansion seiner Werft betrieben. Dabei wäre, gerade in einer Phase angespannter Konkurrenz, die zwingend erforderliche Konsolidierung zu kurz gekommen. Diese Vorwürfe enthalten viel Wahrheit. Sie sind aber nur anwendbar für Schlieker, der zu spät mit seiner Demonstration persönlicher Leistungsfähigkeit unter den Fenstern seiner mehr oder weniger saturierten Konkurrenten begonnen hatte.

Wenn aber in diesem Zusammenhang weiter behauptet wird, daß beide Werft-Insolvenzen keinen Rückschluß auf eine allgemeine Krisenanfälligkeit der Branche schließen lassen, dann kann man nur hoffen, daß die weitere Entwicklung diese gutgläubigen Prognosen honoriert.

Die deutsche Werftindustrie steht vor großen Schwierigkeiten– übrigens auch die anderer Staaten –, doch die Gründe sind nicht in erster Linie bei den Tatsachen zu suchen, die man heute so schnell der Öffentlichkeit als Erklärung zuspielt.

Vor einigen Jahren standen die internationalen Reeder bei fast allen Werften Schlange und nahmen dankbar die Zuteilung von Lieferfristen entgegen. Heute geben sich die Verkaufsdirektoren der Werften in den Reedereikontoren die Türklinke in die Hand, um Neubauaufträge zu erhalten. In Zeiten hoher Frachtraten, unter dem Eindruck der „lukrativen Krisen“ von Korea und Suez, verfielen die meisten Reeder einer international ansteckenden Krankheit: sie fürchteten den Anschluß für ein offensichtlich anhaltendes Boomgeschäft zu verlieren und orderten spunghaft neue Schiffe.