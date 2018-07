In den Planungen der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG, Dortmund, ist für eine konjunkturelle Abschwächung kein Platz. Mit anhaltend hohen Investitionssummen ist dieses große kommunale Stomerzeugungsunternehmen bemüht, seine Kapazität zu erweitern. Rund 220 (175) Mill. DM hat VEW im vergangenen Jahr investiert, und diese Summe wird 1962 nochmals ganz erheblich übertrumpft werden. Der Voranschlag lautet auf 235 Mill. DM. Dabei steht zwar der Ausbau des Leitungsnetzes im Vordergrund, aber auch die Erzeugungskapazität wird noch spürbar ausgeweitet. Im Berichtsjahre entfielen auf das Leitungsnetz 136 und im laufenden Jahr sind dafür 117 Mill. DM angesetzt. Jeweils 49 und 70 Mill. DM erfordert der Kraftwerksausbau in den Jahren 1961 und 1962. Das Hauptprojekt im Stromerzeugungsbereich ist die Errichtung des neuen Kraftwerkes Westfalen, das Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen soll.

Diese anhaltend hohen Investitionen zu finanzieren, ist für die VEW vorerst noch kein Problem, könnte aber durchaus eines Tages eines Verden. Es liegt zunächst auf der Hand, daß die Gesellschaft einen möglichst hohen Selbstfinarzierungsanteil anstrebt, jedoch wird auch hier der dafür vorhandene Spielraum kleiner. Im Berichtsjahr sind die VEW-Investitionen zu rund 54 % mit eigenen und zu 46 % mit fremden Mitteln finanziert worden. Eine ähnliche Relation strebt die Verwaltung auch im laufenden Jahre an In die Sackgasse wird das Unternehmen aber geraten, wenn der Zeitpunkt da ist, an dem die Fremdverschuldung ihr vertretbares Maß erreicht haben wird. Von den VEW-Aktionären – das Grundkapital liegt bei 135 Kommunen – ist nämlich kaum ein Finanzierungsbeitrag zu erwarten. Die im vergangenen Jahr in zwei Etappen um insgesamt 98 Mill. DM vorgenommene Kapitalerhöhung ist ein Musterbeispiel dafür, was die VEW von ihren Aktionären erwarten darf! Die Mttel zur Wahrnehmung des Bezugsrechtes mußte die Gesellschaft ihren Anteilseignern erst über Dividenden und Umwandlung von Rücklagen an die Hand geben, so daß die Kapitalerhöhung der VEW letztlich keine echten neuen Mittel zugeführt hat. Von dem auf 280 Mill. DM erhöhten Kapital sind bisher 264 Mill. DM voll eingezahlt; der Rest wird weiterhin durch Verrechnung von Dividendenzahlung aufgebracht werden. Für 1961 schüttet VEW wiederum 12 % aus. Diesmal sind 253 (210) Mill. DM voll dividendenberechtigt; 10,8 Mill. DM nehmen für ein Vierteljahr an der Ausschüttung teil.

Der Umsatz der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 1961 um 7,4 % auf 605 Mill. DM angestiegen. Die Steigerung der verkauften Mengen ging indessen über den Wertzuwachs hinaus, eine Tatsache, die von der Verwaltung mit der sogenannten Tarifautomatik begründet wird: der Durchschnittspreis ermäßigt sich bei steigendem Verbrauch. Die Stromabgabe der VEW erreichte im Berichtsjahr 7,3 Mrd. kWh, das entspricht einer Steigerung um 8,6 %. Der Anteil der VEW-Gesamtversorgung an der öffentlichen Elektrizitätsversorgung des Bundesgebietes erhöhte sich geringfügig auf 7,3 (7,2) v.H. nmn