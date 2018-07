Von H. M. Nieter O’Learv

London, Anfang August Nicht nur Schriftsteller und Journalisten wissen, es ist immer lohnend, sich mit Barmixern zu unterhalten. Die Mitglieder der Gilde – sie besteht wirklich mit strengen Aufnahmeregeln – sind zumeist sehr gut informiert. Nicht nur Getränkemixen, auch Menschenkenntnis gehört zu ihrem Beruf. Meist lesen sie ihre Kundschaft wie ein Buch und wissen mit einiger Bestimmtheit, wie lange die Sitzung und wie hoch die Rechnung wird. Ein guter Mixer liest bereits am Gesichtsausdruck seiner Kunden, ob die Geschäfte gut oder schlecht sind. Außerdem liest er morgens erst den Handelsteil der Zeitung, um sich über Aktienstand und Tendenzen zu informieren Auch über Rennsport und Fußballaussichten muß er genau unterrichtet sein.

Aber wer wußte schon, wie sehr sich Barmixer auch mit den Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Getränken befassen?

Also ich erfuhr es neulich in der Royal Opera in Covent Garden. Es wurde „Aida“ gegeben, und die ägyptische Atmosphäre machte mich durstig. In der Pause ging ich in die Opernbar. Zwar muß ich gestehen, ich gehe öfter in die Bar als in die Oper, weil es ein netter Treffpunkt ist. Der Barmixer Freddy, den ich gut kenne, hatte an diesem Abend auffallend viele Wermuts und Camparis bereitgestellt. Er, behauptete, da es eine italienische Oper wäre, würden mehr italienische Drinks gefragt als sonst.

Nun drang ich neugierig in ihn, und Freddy erzählte, daß nach seinen Erfahrungen innige Zusammenhänge zwischen Oper und Getränken bestehen müßten. Je nach der Oper ändern sich die Wünsche nach Alkohol. So wird bei Puccinis „La Bohème“ fässerweise Bordeaux ausgeschenkt. Bei Mozart-Opern steigt ebenfalls der Weinkonsum bei Opernbeflissenen männlichen Geschlechts, während die Damen süße Liköre vorziehen. Bei „Boris Godunow“ steigt das Verlangen nach Wodka, und Freddy sorgt mit ganzen Flaschenbatterien vor. Beim „Fliegenden Holländer“ wird Rum sehr gefragt. Wagner-Opern verbindet englischer Geschmack mit Whisky und nicht mit Korn. Nur bei Rheingold-Aufführungen schwankt das Publikum zwischen Rheinwein (Hock) und Whisky, und bei „Parsifal“ steigt der Sektkonsum. „Carmen“ hat Rotweingeschmack mit Cognac-Seitenblicken, und „Die lustigen Weiber von Windsor“ regen Wünsche nach gutem englischem Starkbier an.

Freddy macht, die Getränke-Einkäufe mit dem Opernzettel in der Hand. Wirklich unangenehm ist ihm, wenn „Madame Butterfly“ gegeben wird. Das Publikum schwankt dann immer in seinen Wünschen und kann sich nicht richtig entscheiden zwischen Sekt, Daiquiries und Bourbon Whisky. Natürlich wäre es Freddy am liebsten, wenn die Intendanz das Opernprogramm mit ihm absprechen würde.

Nun interessiert mich, ob sich die Souper-Wünsche nach der Vorstellung ebenfalls nach der Oper richten. Wird nach Wagner-Opern Bratwurst mit Sauerkraut verlangt? Spaghetti bolognese nach gewissen italienischen Opern? Salzburger Nockerln, wenn Mozart gegeben wird? Das muß ich noch herausbekommen und damit einen wichtigen Beitrag zur Operngeschichte liefern.