In den vergangenen Jahren wurden die Sparer durch eine Reihe von Investment-Fonds-Gründungen strapaziert. Anfänglich war es die Idee des Investment-Sparens, dem Anleger eine möglichst breite Risikoverteilung zu bieten. Als diese Möglichkeiten weitgehend ausgenutzt schienen, gingen geschäftstüchtige Fonds-Gründer zur Schaffung von Spezial-Fonds über. Es wurden Länder-Fonds ins Leben gerufen, es folgten Branchen-Fonds und ähnliches mehr. Von Risikostreuung war immer weniger die Rede. Heute, meine verehrten Leser, möchte ich Ihnen einen Fonds vorstellen, der sich zwar auch spezialisiert hat, aber dennoch die notwendige Risikostreuung nicht vernachlässigt, nämlich den Converfonds, internationaler Anlagefond für Wandel-Obligationen.

Meine verehrten Leser, wenn ich von einer Fonds-Gründung höre, dann interessieren mich zunächst die Leute, „die dahinter stehen.“ Die Qualität und die Zukunft des Fonds hängen nämlich im wesentlichen von ihnen ab. Es hat in letzter Zeit Leute gegeben, die mit einem großen Propaganda-Aufwand neue Fonds ins Leben gerufen haben, später wurde es dann still um diese Fonds. Die Gründer hatten ihr Geschäft gemacht. Was danach kam, war für sie von geringerem Interesse. Selbstverständlich gehört auch bei den Banken das Trommeln zum Handwerk; der Käufer neu auf den Markt kommender Zertifikate darf sich jedoch nicht durch eine geschickte Werbung einfangen lassen, sondern muß versuchen, die ihm durch den Fonds gebotenen Möglichkeiten nüchtern abzuschätzen.

Die Leitung des Converfonds liegt in den Händen der Conver AG für Fondsverwaltung in Zürich. Präsident ist Dr. Kurt Thalberg, Verwaltungsratspräsident der Standard Bank, Zürich, die bislang in der Öffentlichkeit wenig hervorgetreten ist. In der Bundesrepublik haben sich eine Reihe kleinerer, aber angesehener Banken hinter den Fonds gestellt.

Seine Anlagen sollen nach den Satzungen zur Hauptsache in Wandelanleihen in- und ausländischer an der Börse notierten Unternehmen bestehen. Mittels Ausübung von Wandelrechten und Optionen können für den Fonds auch Aktien erworben werden, die in der Regel jedoch nicht als Daueranlagen im Fonds verbleiben sollen.

Was sind Wandelanleihen Festverzinsliche Wertpapiere mit Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien. Ihre Ausgabe kann nur von der Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden, denn, da die Besitzer der Wandelanleihe später das Recht erhalten, ihre Papiere in Aktien umzuwandeln, muß vorsorglich das Kapital einer Gesellschaft mit der Ausgabe der Wandelanleihe erhöht werden.

Wann werden Wandelanleihen begeben Einmal, wenn der Markt für festverzinsliche Papiere deshalb unergiebig wird, weil die Kapitalgeber Furcht vor einer Währungsentwertung haben. Das war bei uns in den Jahren nach der Währungsumstellung der Fall. Damals beherrschte das Substanzdenken die Anlagevorstellungen. Die Entwertung aller festverzinslichen Papiere im Verhältnis 10 : 1 steckte den Rentensparern in den Knochen. Sie wollten sicher gehen und ihr Geld künftig an Substanz binden. Gleichzeitig wünschten sie aber auch eine garantierte Verzinsung, was damals über Dividenden nicht der Fall war.

Die Gesellschaften legen Wandelanleihen aber noch aus anderen Gründen auf. Wandelanleihen sind eine Art Eigenkapital; sie belasten die Bilanz von der Optik und von den Sicherheiten weniger als normale Obligationen. Natürlich könnten die Gesellschaften, wenn auf diese Dinge geachtet werden muß, auch eine „echte“ Kapitalerhöhung vornehmen. Doch die Finanzierung über Aktienkapital ist immer noch der teuerste Weg, wenn man nicht sehr hohe Ausgabekurse für die Aktien durchsetzen kann. Da sich die Anlagen, die mit Hilfe des neu aufgenommenen Kapitals erstellt werden, erst nach einer Übergangszeit rentieren, versucht man naturgemäß diese Frist auch von der Kapitalseite her zu überbrücken. Das geht über Wandelanleihen, deren Verzinsung die Gesellschaft weniger kostet als Dividendenzahlungen,