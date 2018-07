Inhalt Seite 1 — Wer sich selbst eine Grube gräbt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Ich kann mir nicht helfen – meine Sympathie gehört drei jungen Männern, denen vor einiger Zeit Strafbefehle zugestellt wurden mit der Anschuldigung: „... gruben Sie am 24. November 1961 gegen Mitternacht in den Grünanlagen am Maximiliansplatz mehrere Löcher in den Erdboden.“

Dieser Platz befindet sich im Zentrum der Isar-Metropole, wo auch die drei jungen Männer – Walther Pfeiffer, Helmuth Schütz und Gerhard Wenger – wohnen. Sie sind, wie man so schön sagt, unbescholten – oder waren es jedenfalls noch vor einer Woche –, und ganz offenkundig eignet ihnen eine ernste, grüblerische Natur. Denn anders läßt sich die Tatsache nicht erklären, daß sie nun vor Gericht mußten.

Pfeiffer, Schütz und Wenger beschäftigten sich im Spätherbst des letzten Jahres mit jener Flugschrift der Bundesregierung, die unter dem Titel „Jeder hat eine Chance“ verheißungsvoll darlegte, Atombomben seien zwar ziemlich bösartig, doch keineswegs tödlich. Das Kapitel „Baulicher Schutz“ erteilte allerlei treffliche Ratschläge, mit denen die drei Münchner indes mangels Immobilienbesitzes nichts Rechtes anzufangen wußten, Dennoch waren sie unbedingt gesonnen, ihre Chance wahrzunehmen, „ehe es zu spät ist“, und hielten sich treulich an den fettgedruckten Aufruf: „Jeder sollte sich Gedanken darüber machen, was schon jetzt getan werden kann“.

Den Kopf voller Gedanken und die Flugschrift In der Hand trafen sie also zu fortgeschrittener Stunde auf dem Maximiliansplatz ein, betraten die Grünanlagen und trieben ihre Spaten in den Boden, zum Zwecke der Aushebung von „Deckungslöchern“. Der Erdaushub erfolgte streng nach Vorschrift: „Etwa 1,80 Meter tief, 60 bis 80 Zentimeter im Durchmesser“. Und wie die Schrift es befahl, führte das Trio ausgehängte Türen mit sich, um die Löcher sinnvoll abzudecken.

Rundum sammelte sich allerlei Publikum, dem Pfeiffer, Schütz und Wenger auf entsprechende Fragen höflich mitteilten, sie erfüllten gerade ihre Staatsbürgerpflicht, weil sie zu ihrem Schmerz nicht in der Lage seien, etwa Atombunker zu erwerben und im eigenen Garten unterzubringen. Und da im Ernstfall keine Zeit zum Schaufeln bleibe, der amtliche Appell zudem „lieber heute als morgen“ laute, sorgten sie hiermit vor.

Den Zuschauern leuchtete das ein; etliche von ihnen studierten aufmerksam die graphische Darstellung eines „Deckungslochs“ in der Flugschrift, griffen sich Spaten und halfen nach Kräften mit. Dann aber erschien, gleich mit sechs Wagen, die Funkstreife, und die Graberei war zu Ende.