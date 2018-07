Schneller als erwartet ist es in der Auseinandersetzung der Wiener Ärzte mit der Krankenkasse (vergl. DIE ZEIT vom 27. Juli) zu einem Waffenstillstand gekommen. Er ist das Ergebnis einer bedenklichen Grenzen zutreibenden Entwicklung. Gewerkschaftspräsident Olah setzte sich mit einer Gruppe parteigebundener Ärzte hinter dem Rücken der Ärztekammer an einen Tisch, und es glückte ihm, diese Ärzte zum Einverständnis zu einem neuen Honorarprovisorium zu bewegen. Und wo tags zuvor noch nicht einmal die Groschen vorhanden waren, fanden sich plötzlich viele Millionen.

So unübersichtlich die Situation in diesem Honorarkonflikt besonders in den letzten Tagen auch war, eines zeichnet; sich doch jetzt mit Klarheit ab: es ging in dieser letzten Phase der Auseinandersetzung nicht mehr um das Budget der Krankenkasse oder ein leistungsgerechtes Ärztehonorar, sondern um das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit schlechthin. Die Gewerkschaftsführung und die parteiorganisierten ÖVP- und SPÖ-Ärzte hatten sich in seltener Einmütigkeit über das alleinige berufsständische Vertretungsrecht der Ärztekammer hinweggesetzt, das ihr gesetzlich zusteht. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich auf der Grundlage dieses „illegalen Angebots“ erneut an den Verhandlungstisch zu setzen.

In einer fünfstündigen Sitzung einigte sich das Präsidium der Wiener Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse auf ein Honorarprovisorium, das rückwirkend ab 1. Juli in Kraft tritt und bis zum Ende des laufenden Jahres befristet ist. Das Provisorium soll jedoch auf Wunsch einer der beiden Parteien bis Ende Juni 1963 verlängert werden können. Es sieht zwar nur eine relativ geringfügige Erhöhung des Pauschalhonorars pro Krankenschein vor, dafür aber eine wesentliche Erhöhung der Honorare für Einzelleistungen. Eine fünfprozentige Nachzahlung für das erste Halbjahr 1962 soll die Ärzte für einen Teil ihrer Verluste während der Dauer des vertragslosen Zustandes entschädigen.

Weder haben die Ärzte ihr „Wiener Programm“ durchsetzen können noch ist es der Kasse gelungen, die Situation zur Wegbereitung für einen „Nationalen Gesundheitsdienst“ zu mißbrauchen. Unter der Oberfläche aber wird die Krise weiterschwelen. Die endgültigen

Auseinandersetzungen auch in der Ärztekammer stehen noch bevor. E.A.-S.