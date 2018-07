Von Reinhart Holl

Berlin, Ende Juli

Der hagere Mann im grauen Anzug knifft sorgfältig das Butterbrotpapier zusammen und stellt die leere Tasse aufs Regal. Er schüttelt die Brotkrumen von der Zeitung, die als Tischtuchdiente. Er nimmt die Aktentasche vom Regal auf den Schoß, öffnet sie, faltet die längst gelesene Zeitung bedachtsam auf Viertelgröße, steckt sie und das Butterbrotpapier in die Aktentasche und legt sie zurück auf das Regal. Er schiebt die scharf gespitzten Bleistifte in der Federschale ein Stück weiter nach rechts. Sie liegen wie vorher militärisch ausgerichtet nebeneinander. Seine rechte Hand streicht imaginäre Fremdkörper von dem in arbeitsreichen Tagen abgewetzten Schreibtisch. Auf dem Gesicht des Beamten steht die Frage geschrieben: „Das war das Frühstück – was nun?“Er verläßt den Schreibtisch, öffnet die Tür und blickt den Gang hinunter. Der Gang liegt öde. Niemand kommt. Weiter unten öffnet sich eine andere Tür, ein Beamtenkopf späht auf und ab. Es kommt noch immer niemand. „Herr Soundso, ich hatte gestern einen interessanten Fall. Elektriker, 19 Jahre. Ich habe veranlaßt, daß er auch noch zu Ihnen muß!“ schallt es über den Flur. Der hagere Mann freut sich der Nachricht. Eigentlich ist er ja für Künstler da, mit technischen Berufen hatte er nichts zu tun. Aber heutzutage... Er wartet.

Marienfelde 1962: Das Bundesnotaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR liegt verwaist. Wo sich einst an manchen Tagen Tausende von Menschen drängten, herrscht heute beklemmende Stille. Die verödeten Gassen zwischen den Häuserzeilen spiegeln die Situation nach dem 13. August 1961: die Grenze von Deutschland nach Deutschland ist dicht. Nein, nur fast dicht.

Denn noch immer kommen Flüchtlinge. Mehr als man denkt. Zehn, manchmal fünfzehn am Tag. 1943 Menschen schafften es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres, die rettende Oase West-Berlin zu erreichen. Mit falschen Pässen, durch selbstgebaute Tunnel, im Schlamm der Kanalisation, im Komplott mit dienstmüden Volksarmisten, im wagemutigen Durchbruch durch die letzten schwachen Stellen des perfekten Zuchthaussystems.

Wer jetzt noch zu fliehen versucht, riskiert alles. Wer jetzt noch in Marienfelde eintrifft, hat ein todesmutiges Abenteuer hinter sich. Was er durchmachen mußte, kann keiner ermessen, der nicht die Geheimberichte in den Flüchtlingsakten kennt.

„Als ich die Grenzkontrollen hinter mir hatte, weinte ich vor Aufregung und Glück. Und dann mußte ich erkennen, daß es erst anfing mit der Tortur – hier in Marienfeld.“