J. K., Paris, im August

Je länger die Machtauseinandersetzung zwischen den Moslemführern in Algerien andauert, um so weniger haben die Abkommen von Evian, was ihre wirtschaftlichen und finanziellen Bestimmungen anbelangt, Aussicht, durchgeführt zu werden. Voraussetzung der Erfüllung dieser Abmachungen war, daß Friede ins Land einzieht, und den Europäern die Wiederingangsetzung der Wirtschaftsmaschine ermöglicht wird. Beide Voraussetzungen bestehen heute nicht. Während die Europäer bis vor einigen Wochen in erster Linie aus Angst vor Repressalien der Moslems aus dem Land geflohen sind, verlassen sie es jetzt, weil sie keine Möglichkeit für eine sinnvolle Tätigkeit mehr haben.

Algerien ist heute zwar ein unabhängiger Staat, aber ein Staat ohne staatliche und lokale Verwaltungen, ohne Lehrer, ohne Ärzte, ohne Wirtschaftskader. Die Fabriken stehen still, die Büroräume sind leer. „Wegen Sommerferien geschlossen“, heißt es an den meisten Türen, aber diese Sommerferien dauern nun schon mehrere Monate.

Die meisten Kaufleute halten aus, um ihre Lager zu liquidieren und ihre finanziellen Verluste zu begrenzen. Investiert wird seit Monaten nicht mehr: man liquidiert. Wohnungen sind zu Spottpreisen zu haben; Häuser zum 20. Teil ihres normalen Wertes. Manche Europäer arrangieren sich mit befreundeten Moslems durch FiktivVerkäufe; aber die Chance, ihr Hab und Gut eines Tages wiederzufinden, ist nicht groß. Auch die meisten Fabriken stehen still, wodurch Zehntausende von Moslems arbeitslos sind. Und die großen öffentlichen Arbeiten sind seit Wochen mangels Geldmitteln und europäischen Bauführern eingestellt. Algeriens Wirtschaftstätigkeit ist praktisch auf dem Nullpunkt angelangt; nur das Saharaöl fließt noch ungehindert durch die Überlandleitungen zum Mittelmeer.

Aber davon können die drei Millionen Moslems, die im Küstengebiet leben, ihre leeren Mägen nicht füllen. Sie hatten sich die Erringung der Unabhängigkeit anders vorgestellt. Sie haben sich bisher erstaunlich geduldig gezeigt, aber lange wird der gegenwärtige Zustand nicht mehr dauern können. Es gibt natürlich Moslemführer, die auf einen „Volksausbruch“ spekulieren, um dann eine „richtige“ Revolution unter dem Banner des Kampfes gegen den „Neokolonialismus“ durchzuführen.

Einige hundert Europäer sind in den letzten Tagen wieder nach Algier zurückgekehrt, um nachzuschauen, wie der Wind weht. Die meisten sind tief entmutigt. Algerien ist praktisch ohne jede Verwaltung. Die europäischen Beamten, die in verantwortlicher Position waren, weigern sich unter den gegenwärtigen Umständen, ihre Plätze wieder einzunehmen. Die Moslembeamten sind natürlich nicht in der Lage, den Verwaltungsapparat wieder in Gang zu bringen. Die Post arbeitet noch, so gut sie kann. Seit Monaten werden kaum noch Steuern gezahlt. Der größte Teil des flüssigen Kapitals ist nach Frankreich oder in die Schweiz gebracht worden. Die Sozialversicherungskassen haben schon seit mehreren Monaten ihre Schalter geschlossen. Sie haben kein Geld, um Renten und Krankengelder auszuzahlen. Das trifft die Moslemfamilien besonders hart.

Über die Zukunft der Wirtschaftsform in Algerien herrscht gegenwärtig noch völlige Ungewißheit. Viele Moslemführer denken an die mehr oder weniger radikale Nationalisierung der gesamten Wirtschaft nach sowjetischem Muster. Nasser ist mit dieser Politik bisher nicht schlecht gefahren, und da er gute Beziehungen zu einigen der algerischen Führer, insbesondere zu Ben Bella, unterhält, wird er ihnen wohl mit guten Ratschlägen zur Seite stehen.