Was kann ein Ex-Minister schon machen? Vorträge halten! Also reist auch Theodor Oberländer, der verflossene Bundesvertriebenenminister, einst von Bundeskanzler Adenauer als „tiefbraun“ gekennzeichnet und dennoch im Februar von ihm politisch rehabilitiert, als Vortragskünstler durch die Lande. Allesamt lassen seine Referate den Schluß zu, daß der Kanzler mit seinem ersten Urteil recht hatte, mit dem Rehabilitierungs-Spruch nicht.

Jüngst sprach Oberländer in Hamburg vor einer schlagenden Verbindung. Thema: Selbstbestimmung und Freiheit. Form: Lagebesprechung. Der Ausdruck stammt von Oberländer wie die markige Kategorienbestimmung: „Was soll ich? Was will ich? Was kann ich? Klangfarbe: tiefbraun? Zumindest reaktionär.

Seine Thesen? Der Versailler Vertrag ist schuld am Ost-West-Konflikt und an der heutigen Besetzung der deutschen Ostgebiete. Entwicklungshilfe ist abzulehnen, sie wirkt sich gegen Deutschland aus, zugunsten des Ostens, dessen Partisanen allenthalben in der unterentwickelten Welt sitzen. Volksbeurteilung: Gruppe X – aktive Antikommunisten; Gruppe Y – die Masse der Mitte, gefährliche trojanische Esel; Gruppe Z – Kommunisten. Oberländers Ziel: Die Aktiven der Gruppe X zu mobilisieren, denn im Augenblick herrscht Krieg.

Trojanische Esel sind laut Oberländer die Verfasser des Memorandums der Acht; weil aber Krieg herrscht, sind vermeintliche trojanische Eseleien Verrat. Und weil Krieg herrscht, müssen auch wieder strengere Bräuche einziehen. Ergo: Verfassungsänderung, um das Offizierskorps, das Richterkorps, Minister und am besten alle Beamten unter Sonderjustiz zu stellen – unter Ehrengerichtshöfe, mit denen Oberländer gute Erfahrungen gemacht hat. Jede Verleumdung und Verunglimpfung muß mit schärfster Strafe belegt werden; Fahnenflucht und Landesverrat mit der Todesstrafe.

Heißt das: Sondergerichte für die Sonderrichter? Todesstrafe für unbequeme Professoren?

Was Theodor Oberländer kann, das wissen wir. Was er will, könen wir vermuten. Was das aber alles soll – das fragen. sich hoffentlich auch jene, die auf seine Rehabilitierung gedrängt haben. Th. S.