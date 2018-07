FÜR alle, die wissen möchten, wie tief der totalitäre Kollektivismus in die Sowjetgesellschaft hinabreicht –

Joseph Novak: „Homo Sowjeticus“; Alfred Scherz Verlag, Bern/Stuttgart/Wien; 410 S., 19,80 DM.

ES ENTHÄLT Äußerungen von Sowjetbürgern aller Schichten, Abrisse besonders exemplarscher Lebensschicksale und Proben aus der „populären“ Sowjetliteratur.

ES GEFÄLLT ob des fast konkurrenzlos reichhaltigen Materials, das der Osteuropäer Novak bei soziologischen Forschungsarbeiten in Rußland aus erster Hand beziehen konnte. Seine Protokolle lesen sich bisweilen, als habe er, aus formalen Gründen mogelnd, eigene Deutungen und Schlüsse in sie einfließen lassen, auch dürften einige durch die Entwicklung überholt sein. Ihre Substanz jedoch wirkt absolut authentisch und wird fürs erste gültig bleiben. Gerade die Unterwerfung des einzelnen durch Gruppe und Gesellschaft, die Novak in den Vordergrund rückt, scheint nicht so sehr Sache revidierbare; „stalinistischer Entartungen“ als immanenter Notwendigkeiten des Kommunismus zu sein.

A. K.