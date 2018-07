Von Edmund Wolf

Es ist fast genau ein Jahrhundert her, seit es zum erstenmal gelang, die Weite des Atlantischen Ozeans fortzuzaubern. Es gelang, als im Juli 1858 die beiden Kabelschiffe, die britische „Agamemnon“ und die amerikanische „Niagara“, in der Mitte des Ozeans zusammentrafen und ihre Kabel vereinigten. Die erste Botschaft von Kontinent zu Kontinent lautete: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen

Was immer über Telstar von Kontinent zu Kontinent rückgestrahlt wurde, wie immer Kritiker die Stupidität des Übermittelten beklagten – einen solchen Satz hat doch niemand gewagt, über Telstar von Kontinent zu Kontinent zu schicken, dieser Satz hätte doch unschicklich naiv geklungen. Wenn ein Tunnel in die Tiefe der Erde gebohrt wird, wenn die letzte Sprengung verklungen ist, der letzte Steinschlag verhallt, wenn zum erstenmal Männer von hüben und drüben einander sehen und umarmen können, dann fühlen sie auch heute noch die dankbare Andacht vor einem technischen Wunder, die aus diesem viktorianisch-großväterlichen „Ehre sei Gott in der Höhe“ aufklingt. Wir sind Kinder in einem doppelten Sinn, verwöhnte und gebrannte – zu verwöhnt, um etwa bei Telstar noch dankbare Andacht zu empfinden, zu gebrannt, um zu glauben, daß technischer Fortschritt irgend etwas mit Frieden auf Erden zu tun hat (mit dem Gegenteil ja, davon braucht uns niemand zu überzeugen). Aber Skeptiker gab es natürlich auch damals, nicht nur Skeptiker, die bezweifelten, daß der Traum vom Kabel zwischen den Kontinenten je verwirklicht werden könnte (die gab es natürlich wie Sand am Meer, und je weniger sie verstanden, desto skeptischer waren sie) – sondern auch solche, die fragten: Und selbst wenn es gelingt, werden denn die Botschaften, die da von Kontinent zu Kontinent übermittelt werden, der wunderbaren Weise der Übermittlung gerecht werden? Zur Befriedigung der Skeptiker riß übrigens dieses erste Kabel schon nach vierzehn Tagen, und jahrmillionenaltes Schweigen herrschte wieder zwischen den Kontinenten. Die Naiven aber ließen nicht ab, bis – viele Jahre später – ein neues Kabel gelegt war, das nicht mehr riß, und bis...

Ja, bis eines Tages, nämlich am 12. Dezember 1901, die erste Botschaft ohne Kabel von Kontinent zu Kontinent gesendet wurde, eine Botschaft ohne sichtbaren, faßbaren Boten. An diesem Tag funkte der junge Marcori von Poldhu an der Westspitze Englands nach St. John in Neufundland das Morsezeichen „S“; Marconis „S“ kam richtig in Neufundland an. Nie vorher oder nachher hat ein einziger Buchstabe einen solchen Aufeinanderprall von Glauben und Unglauben verursacht. Die autoritative Electrical Review riet Marconi streng an, sich doch größerer wissenschaftlicher Vorsicht zu befleißigen, das „S“, das in Neufundland empfangen wurde, sei doch sicher von einer amerikanischen Station ausgesandt worden, wenn es sich nicht gar um einen Aufsitzer handle; die Anglo-American Telegraph Company legte den Besitzern von Kabel-Aktien nahe, sich nicht „durch die Aussendung von ein paar Zischlauten“ Angst machen zu lassen; die Aktienbesitzer aber gerieten in eine solche Panik vor den Zischlauten, daß Kabelaktien schwer fielen. Immerhin – ist es klar, daß wir uns mit diesem Ereignis bereits in unserem Jahrhundert befinden: Von Ehre sei Gott in der Höhe war absolut nicht mehr die Rede.

Aber wenn auch dankbare Andacht nicht mehr de rigeur war, so dauerte es doch noch eine ganze Weile, bis technische Wunder achselzuckend als selbstverständlich hingenommen wurden. Hans Dominik, später Verfasser bekannter wissenschaftlicher Utopien, schrieb im Berliner Lokalanzeiger über eine Vorlesung in der Urania-Gesellschaft, die der erste Direktor für Rundfunkwesen in einem deutschen Postministerium, Hans Bredow, gehalten hatte, daß die von Bredow entwickelten Ideen eines Jules Verne würdig seien, so etwa die Idee, daß Sprecher der Zukunft von Millionen von Menschen im Rundfunk gehört werden würden. Datum: November 1919. Kaum war die Druckerschwärze trocken, als der Rundfunk alle Ozeane überwand, alle Kontinente verband.

Verband? Er verband sie eben nicht. Das ist es ja. Mit jedem neuen Wunder der Verbindung wurde immer klarer, wie naiv die erste Kabelbotschaft über den Atlantik war. Frieden auf Erden? Den Menschen ein Wohlgefallen? Wo denn?

Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Und wenn nicht plötzlich aller Tage Abend sein soll – muß sich dann nicht unbedingt herausstellen, daß jene bärtigen Herren aus dem neunzehnten Jahrhundert recht behielten, die an die notwendige Herbeiführung von Frieden und Wohlstand durch technischen Fortschritt glaubten? Wenn nicht plötzlich aller Tage Abend sein soll, dann wird sich doch wohl einmal herausstellen, daß Frieden gekommen ist – nicht an irgendeinem bestimmten Tag, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern wie ein Dieb, der willkommenste aller Diebe, in der Nacht. Einfach weil niemand mehr an Krieg denken kann, was immer sonst wir noch für Unsinn im Kopf haben. Das wird noch immer nicht bedeuten, daß wir einander über Telstar und eine Entfernung von Tausenden von Meilen größere Weisheiten mitzuteilen haben werden, als etwa ein Vater seinem Kind, an dessen Bettrand er sitzt, über eine Entfernung von einigen Zentimetern. Aber es wird doch bedeuten, daß die erste Kabelbotschaft über den Atlantik nicht so zum Lachen war.