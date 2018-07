Von Ortwin Fink

Zwei Tage lang habe ich an der Bereitung der Bundesfernstraßen durch Dr. Ing. Hans Christoph Seebohm teilgenommen. Der Ausdruck "Bereisung" stammt nicht von mir. Er gehört zum Vokabular jener Leute, die für den Straßenbau verantwortlich sind. Und wenn man den Philologen darin trauen darf, daß nicht klar denken und arbeiten könne, wer chon unsauber mit der Sprache umgehe – dann erklärt sich bereits hier die deutsche Verkehrsmisere. Da ist in den Unterlagen für die "Bereisung" die Rede von der "Einbindung" einer Straße in die Landschaft, von "Zwangspunkten", welche die "Entwurfselemente" bestimmen, von einer "mittig angeordneten" Seilverspannung und von einer "Entwurfsgeschvindigkeit von 100 km/Std." – wie schön müßten unsere Straßen sein, wenn sie in diesem Tempo entworfen werden würden. Aber dieses Tempo ist gar nicht gemeint. So wirken denn die Strafen genau so holperig wie die Sprache derer, die für sie verantwortlich sind.

*

Im Pulk der 30 Fahrzeuge, die sich zu Punkt neun Uhr morgens an der Hamburger Einfahrt zur Lübecker Autobahn versammelt haben, fillt der Wagen des Ministers nicht auf. Er fährt nicht im Mercedes. Und er fährt ohne Stander. Eine Dame aus seinem engsten Stab erläutert dies in einem Ton, der jede weitere Frage verbietet: "Der Herr Minister liebt es nicht!" Warum, erklärt mir ein Kollege: "Der Stander hat ihn mal verraten; da ist er von Lastwagenfahrern mit faulen Sachen beworfen worden."

Im Haufen der 50 barhäuptigen Herren, die diesen Autos entsteigen – sie sind zu unterscheiden in Fahrer, Gefahrene und schließlich einige, die mitleidig als "Selbstfahrer" bezeichnet werden – ist der Herr Minister leicht zu erkennen. Er trigt Strohhut. Und er trägt schwer am Fluch dessen, was er nun selbst praktiziert: daß die deutschen Straßen von viersitzigen Fahrzeugen verstopft sind, in denen zumeist nur ein Mensch sitzt. Die 50 Herren – nicht deren 30 Autos, die nun in 1000 Meter langer Kolonne jeglichen Verkehr lahmlegen – paßten bequem in einen 14 Meter langen Autobus.

*

Es ist herrlich, mit dem Minister zu reisen. Vorn ein Polizeiwagen mit Blaulicht, hinten auch. Die Seitenstraßen sind gesperrt. Ich fahre im Konvoi mit Vergnügen an Ampeln vorbei, die Rot zeigen. An Stop-Schildern vorbei mit fünfzig. Aber kann der Minister denn auf diese Weise einen Eindruck bekommen vom normalen Verkehr?