Immer mehr Urlauber fahren im eigenen Wagen in die Ferien. Vom Brenner und Gotthardt, am Autobahnübergang nach Salzburg und nicht zu vergessen an den Schwerpunkten des Autoverkehrs in der Bundesrepublik werden an Wochenenden dieses Sommers mehrstündige Stauungen der Autokolonnen gemeldet. An der dänischen Grenze bei Flensburg tragen auch die Skandinavier zu dem Andrang bei.

Autoschlangen – sie sind Ausgeburten des Wohlstandes und nehmen ein solches Ausmaß an, daß sich eine Python daneben wie ein Regenwurm vorkommen muß. Sie wachsen zusehends und bringen es, bei günstiger Witterung, bis zu einer Länge von zehn bis fünfzehn Kilometern.

Sie verdanken ihr Dasein dem Umstand, daß möglichst viele Menschen möglichst schnell weiterkommen wollen. Denn der Anlaß der Schlangengeburt sind zumeist Baustellen, die der Staat in vorsorglichem Eifer angelegt hat, um den Verkehr dermaleinst zu beschleunigen. Damit es also demnächst besser werde, muß es vorerst schlechter sein.

Die Behörde lädt dann durch freundliche Schilder das vierrädrige Volk ein, sich auf eine „Umleitung“ einzulassen. Und sofort bilden sich kleinere Schlangen, die sich durch verschwiegene Dörfer bewegen. In solchen Fällen darf die vielgerühmte Gutmütigkeit der Dorfbevölkerung bezweifelt werden. Statt sich an dem farbenfrohen Bild der Touristen zu ergötzen, blicken die Dorfbewohner mißgestimmt oder gar hämisch auf die Karawane. Sie wissen es offenbar nicht zu würdigen, daß auf diese Weise der Duft der Großstadt durch ihre krummen Gassen zieht! Und die Städter, die in diesem Winkel ihren Urlaub vertrödeln – wissen wenigstens sie den Gruß der Heimat zu schätzen? Keineswegs. Sie scheuen sich nicht, feindselig auf ihresgleichen zu starren.

Wer aus diesen Gründen nicht gewillt ist, sich auf Abwege verleiten zu lassen, bleibt auf der Autobahn. Er verharrt in der Schlange: den einen Fuß fest auf der Bremse, den anderen locker auf der Kupplung. Er kennt nur den geraden Weg. Komme, was da wolle! Denn wer sich im Bauche der Schlange behaupten will, muß auf harte Prüfungen gefaßt sein. Aber seine Ausdauer wird auch durch ein abwechslungsreiches Schauspiel belohnt.

Der Schlangensteher muß, obschon er steht, auf dem Sprunge sein. Er benötigt zwei Teleskopaugen, die sich, unabhängig voneinander, bewegen lassen. (Falls das nicht klappt, ist der Mensch, technisch betrachtet, eine Fehlkonstruktion und zum Schlangenfahren ungeeignet.) Das eine Auge muß unentwegt auf den Bremslichtern des Vordermannes haften. Wenn dieser nämlich, als rationeller Mensch, während der Pause am Steuer Zeitung liest, bedarf er eines sanften Huptones, um wieder fahrbereit zu werden. Das zweite Auge des Schlangenspezialisten wird im Rückspiegel auf den Hintermann achten. Sofern dieser den Halt jeweils zu einem Nickerchen nutzt und nur durch den Ellenbogen seiner Tochter (?) zum neuen Start auffährt, ist man nicht sicher, ob sein schlaftrunkener Blick den Abstand zum eigenen Kofferraum richtig abschätzt.

Betonte Individualisten, am Großstadtleben erprobt, verschmähen es, dicht am Vordermann zu bleiben. Es ist keine Kunst, sich als distinguierte Persönlichkeit auszugeben, solange man sich allein auf weiter Flur befindet. Aber wer – ein Teil der Schlange – trotzdem beweist, daß er sich nicht dem Rhythmus der Masse beugt, zeigt Originalität und Mut. Ein solcher Mensch gleicht in seiner Chromhülle jenen tiefgekühlten Schönen, die – mittels wohlberechneter Distanz – wie ein Sog wirken und die Gemüter in Wallung bringen.