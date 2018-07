Inhalt Seite 1 — „Die Hoffnung grünet immerfort...” Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf

Wer weder verheiratet, geschieden noch verwitwet ist, die Hoffnung aber noch nicht, aufgegeben hat, der durfte am vergangenen Wochenende neuen Mut schöpfen: Im Robert-Schumann-Saal zu Düsseldorf tagte der „9. Weltjunggesellen- und Junggesellinnenkongreß“.

Weil ihm „das Verlangen der Junggesellen so zu Herzen geht“, organisiert der Holländer Ger Greijn alljährlich dieses Treffen. Im Schwalbenschwanz und mit der Miene eines gütig besorgten Familienvaters, der Tag und Nacht darüber sinnt, wie er seine nicht mehr ganz jugendlichen Töchter unter die Haube bringen könnte, begrüßte Mijnheer Greijn die Kongreßteilnehmer: „Die Einsamkeit des modernen Menschen ist eines der brennendsten Probleme unserer Zeit. Es ist nur durch guten Kontakt mit Geistesverwandten und Schicksalsgenossen zu lösen. Denn geteilter Schmerz ist halber Schmerz ...“ Der Holländer konnte den rund 500 ledigen Damen und Herren in Düsseldorf seine guten Worte, eine günstige Gelegenheit und sein eigenes leuchtendes Beispiel als Empfehlung bieten: Er hatte seinem Junggesellenelend auf dem Kongreß im Jahr 1956 ein Ende bereitet.

Das alles schien den Kongreßteilnehmern die Kontaktsuche aber nicht zu erleichtern. Manche Träume mögen schon beim Eintritt in den nur halbgefüllten Saal begraben worden sein: Das Verhältnis der Damen zu den Herren stand etwa 5:1. Sie waren zwar nicht aus der ganzen Welt, wohl aber aus Holland, Belgien und der Bundesrepublik nach Düsseldorf gekommen. Jetzt saßen sie da, verschämt die einen, mit trotziger Offenheit die anderen.

„Sie müssen sich doch nicht genieren“, ermahnte der Saalordner eine junge Dame, die sich in die letzte Reihe gesetzt hatte. Worauf sie offenherzig erwiderte: „Wenn ich mich genierte, wäre ich gar nicht erst gekommen.“ Dennoch verschanzten sich die älteren Kongreßteilnehmerinnen hinter dem Programmheft, so oft die Photographen das Objektiv auf sie richteten. 25 Jahre war das Mindestalter, das zur Teilnahme berechtigte. Das bittere Brot der Einsamkeit hatte jedoch auch viele Frauen zu einer Fahrt nach Düsseldorf veranlaßt, die längst die fünfzig überschritten hatten.

Von der überwältigenden Mehrheit der Junggesellinnen verschüchtert, verdrückten sich die wenigen Junggesellen schamhaft in die hintersten Ecken. Selbst die drei jungen Männer, die sich beim Eintritt keck eine rote Nelke ins Knopfloch gesteckt und den Strohhut verwegen in den Nacken geschoben hatten, hockten nun verlegen auf den Stühlen und zeigten wenig Interesse, sich als Hecht im Karpfenteich zu betätigen. Ein Herr mit Schnäuzer und weißer Tennishose betrachtete aufmerksam durch die Sonnenbrille seine Umgebung, um sich dann um so intensiver mit seinem Begleiter zu unterhalten. „Mir kommt das hier vor wie ein Tanzkränzchen, bei dem die Männer fehlen“, sagte eine Dame.

Damit sich auch kein Dunkelmann mit dem Ehering in der Brusttasche in die Schar der Junggesellen drängte, hatten nur jene Zutritt zum lustigen Abend, deren Junggesellenpaß vom Standesbeamten oder Pfarrer beglaubigt worden war. Im Gänsemarsch drängten sich die Junggesellen die enge Stiege zum Festsaal hinauf. Und wieder demonstrierten die Herren, daß sie sich untereinander am wohlsten fühlten. Es nützte wenig, daß sich die Damen mit dem Mute der Verzweiflung neben den Herren niederließen.