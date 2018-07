Inhalt Seite 1 — Die Macht der Witwen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was wird ein Mensch von normalem Urteilsvermögen sagen, wenn man ihm ein bebildertes kunstwissenschaftliches Buch vorlegt und von ihm verlangt, er solle feststellen, welche Illustrationen der Erläuterung und welche der Ergänzung des Textes dienen?

Dennoch gibt es einen Gesetzes-Paragraphen, der dieser Unterscheidung entscheidendes Gewicht beilegt. Mit diesem Paragraphen kann ein kunstwissenschaftliches Buch totgeschlagen werden. Denn es läßt sich gerade mit derart konturlosen Begriffen vieles machen – beispielsweise: beweisen, der Textteil eines Bildbandes sei Nebensache, vielleicht gar bloßer Vorwand.

Daß ein Autor und ein Verlag gegen eine solche Möglichkeit durch den § 19 des Kunsturheber Schutzgesetzes, welcher dem Verfasser eines wissenschaftlichen Werkes Zitatfreiheit (auch für Bilder) gewährleistet, nicht hinreichend gesichert sind, zeigt das Urteil des Landgerichts München II gegen den Buchheim-Verlag. Es geht dabei um den Band „Der Blaue Reiter“ von L. G. Buchheim.

In einem Prozeß, den Frau Nina Kandinsky und der Testamentsvollstrecker von Frau Maria Marc, der Münchener Kunsthändler Otto Stangl, angestrengt haben, um ein Verbreitungsverbot für das Buch zu erreichen, entschied das Gericht in erster Instanz gegen Buchheim.

Der vom Gericht bestellte Sachverständige, Professor Herbert von Einem, Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Bonn, hat das Buch „nach Anlage, Ausführung, Zweck und Absicht als wissenschaftliches Werk“ ausgewiesen. Derselbe Gutachter konstatierte aber auch, daß in dem Buche „die Reproduktionen der Werke Marcs sowohl zur Erläuterung (Veranschaulichung) des Inhalts als auch zur Vervollständigung des Textes dienen“. Das Gericht machte sich diese Feststellung zu eigen und legte sie dahin aus, Buchheim habe mehr als die vom Gesetz zugelassenen „einzelnen“ Werke Marcs in das Buch aufgenommen. Es beanstandete, „daß die wiedergegebenen Bildwerke im Text des Buches nicht im einzelnen kritisch betrachtet werden, daß sie nicht durchlaufend numeriert und auch im Text nicht in Bezug genommen sind sowie schließlich, daß die Bildwerke in der Regel mit dem auf der selben Seite stehenden Text überwiegend nicht in Zusammenhang stehen“.

Buchheim hat inzwischen erklärt, er werde, „unabhängig von der gegen das Urteil von ihm eingelegten Berufung, sich diese Aufklärungen über Sinn und Grenzen des § 19 des Kunsturheberschutzgesetzes bei der nunmehr notwendig gewordenen 2. Auflage des Werkes dienen lassen“.

Das Buch werde mit unverändertem, lediglich im obigen Sinne bereicherten Text in kurzer Zeit neu erscheinen.