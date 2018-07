Von Ernst Kreuder

Den Polizeirevieren waren wiederholt Beschwerden zugegangen über Personen, die durch ihr Betragen in der Öffentlichkeit Mißfallen erregten. Es handelte sich um Herren in den Fünfzigern, die auf Straßen und Plätzen durch kindische Vergnügtheit auffielen. Fasching war lange vorüber. Passanten fühlten sich durch das ungezwungene Gelächter dieser Touristen belästigt.

Mitunter wurde es auch einem stämmigen Polizisten zuviel. Fest entschlossen, sich nicht mitzufreuen, stellte ein Polizist einen dieser ungebärdig Lustigen: „Sie erregen hier Aufsehen! Bitte weitergehen!“ Worauf der Angesprochene in besorgniserregendes Gelächter ausbrach.

Leserbriefe an die Redaktionen der drei Tageszeitungen forderten, das Rätsel dieser Ungebärdigen endlich zu ergründen und zu veröffentlichen. Nachdem der Chefredakteur der größten Tageszeitung zu viele Anrufe bekommen hatte, die er nicht beantworten konnte, ließ er sich den Kunstkritiker des Hauses kommen.

Balatun galt als umsichtiger, verschwiegener Mitarbeiter. Zu den Klagen des Chefredakteurs erklärte er: „Ich begreife die Wünsche langjähriger Bezieher und verstehe, daß sie empört sind. Es ist ihr gutes Recht. Der arbeitsüberbürdete Zeitgenosse braucht die Entrüstung heute als Ausgleich gegen den einförmigen, mechanisierten Alltag. Psychiater haben längst darauf hingewiesen, daß die Empörung über das Verhalten anderer, als Anregungsmittel, nicht durch Kaffee oder Alkohol ersetzt werden kann. Der Fall interessiert mich jedoch persönlich. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann.“

Der Kunstkritiker fuhr in die Altstadt und hörte sich in den Lokalen um. Auch in der unansehnlichsten Kneipe unterhielt man sich abfällig über das Betragen dieser unbeschwerten Vergnügten.

„Nichts als Bekloppte“, sagte der Wirt nicht unversöhnlich.