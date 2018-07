Solange der „Fall Feldmühle“ auf der Wareliste des Bundesverfassungsgerichtes steht, tat auch das Unternehmen mit seiner Berichterstattung gewartet. Nunmehr, da der Verkündungstermin für das Karlsruher Urteil unmittelbar bevorsteht, hat sich die Feldmühle AG entschlossen, einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Mit dem Abschluß für das Geschäftsjahr 1960 hinkt die Gesellschaft zwar immer noch erheblich hinter den Ereignissen her, aber den Aktionären wird als Trost angeboten, daß die „wesentlichen Vorfälle des Jahres. 1961“ in die Berichterstattung mit einbezogen worden sind ... Wenn die Feldmühle-Aktionäre am 10. August zur Hauptversammlung nach Düsseldorf kommen, wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung verkündet haben, und die Anteilseigner werden jedenfalls dann erfahren, ob der Umwandlungsbeschluß vom Dezember 1959 nunmehr wirksam wird, d. h. ob sie ihre Papiere behalten können oder nicht.

Inzwischen wird das Feldmühle-Kapital von 42 Mill. DM für 1960 mit einer 16 (14)prozentigen Dividende bedient. Wieviel freie Aktionäre daran allerdings überhaupt noch teilnehmen, wird erst die bevorstehende HV zeigen. In den Geschäftsjahren 1960 und 1961 ist die Feldmühle gut vorangekommen. Die Zuwachsraten, vor allem des Jahres 1960, gingen weit über den langjährigen Durchschnitt des Unternehmens hinaus. Mit 575 Mill. DM war der Umsatz sprunghaft angestiegen; 1961 erhöhte er sich weiter auf 606 Mill. DM. Dieser Entwicklung entsprechend bewegten sich auch die Produktionszahlen. In dem Hauptarbeitsbereich der Gesellschaft, der Erzeugung von Papier und Karton, stieg die Produktion 1960 auf 402 000 t und 1961 auf 417 000 t. Die Kapazitäten konnten auch in den anderen Sparten voll ausgelastet werden. Allerdings berichtet die Feldmühle-Verwaltung von einer zunehmend verschärften Wettbewerbssituation. Durch erhebliche Rohstoffverteuerungen und durch die im vergangenen Jahr stark gestiegenen Personalkosten habe sich die Wettbewerbslage auf dem Papier- und Kartonmarkt gegenüber der ausländischen Konkurrenz weiter verschlechtert. Die Papierimporte seien – so heißt es im Geschäftsbericht der Feldmühle – außerdem durch die DM-Aufwertung begünstigt und damit ihr weiteres Eindringen in den Inlandsmarkt erleichtert worden. Der Einfuhranteil an der deutschen Marktversorgung lag für die gesamte Branche 1960 bei 24 und 1961 bei 26 %. In einzelnen Sparten gibt es höhere Importanteile: So wird z. B. der Inlandsabsatz von Zeitungsdruckpapier mit 62 % aus ausländischen Angeboten gedeckt. Die westdeutschen Einfuhren an Papier und Pappe kamen mit fast 70 % aus Skandinavien.

Zur Erhaltung ihrer Marktstellung und zur Sicherung ihrer Konkurrenzfähigkeit will die Feldmühle AG umfangreiche Investitionen durchführen, die „in den kommenden Jahren“, wie die Verwaltung betont, „erhebliche Belastungen bringen werden“. 1960 wurden 33 Mill. DM investiert und davon 18,2 Mill. DM über Abschreibungen finanziert. nmn