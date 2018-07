Auch Börseneinrichtungen unterliegen dem Wandel der Zeit. Sie müssen den schwankenden Bedürfnissen des wirtschaftlichen Lebens angepaßt werden. Eine wichtige strukturelle Veränderung im Börsenverkehr trat mit dem Erscheinen von Kapitalsammelstellen und Investmenttrusts auf. Die Börsen sind heute nicht mehr (was sie in der klassischen Zeit des Industriekapitalismus waren) lediglich Märkte, die der industriellen Expansion als Finanzinstrument dienten, sondern sie sind auch Einrichtungen internationaler Risikoverteilung geworden. Der Gedanke, von dem die ersten, vor nunmehr gut einem Jahrhundert geschaffenen schottischen Investmenttrusts ausgingen, war durch die-Prinzipien der Risikoverteilung und des Kapitalzuwachses gekennzeichnet. Diese Grundsätze sind auch noch heute für die Investmenttrusts gültig. Die Anlagegesellschaften haben die Möglichkeit, die Verteilung des Risikos durch Kauf möglichst zahlreicher Wertpapiere zu begrenzen. Das geschah anfangs auf nationaler Ebene, später wurde das Risiko auch international gestreut.

Heute bewegen nicht mehr wie in der Frühzeit des Kapitalismus die Privatkapitalisten und interessierte Finanzgruppen die Wertpapiermärkte, sondern ebenso die großen Anlagegesellschaften, die nach wissenschaftlich analytisch durchgeführten Markt- und Konjunkturprognose als Interessenten auftreten. Investmentfonds, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Organisationen machen heute das Börsenwetter. Kapitalsammelstellen entschließen sich langsamer als Einzelpersonen, aber wenn sie zu abschließenden Überlegungen gelangt sind, handeln sie konsequent und setzen große Posten um. Da gewöhnlich mehrere Investmenttrusts zur gleichen Zeit zu den gleichen Schlußfolgerungen kommen, potenzieren sich so ihre Handlungen, und es treten Kursschwankungen auf, wie man sie früher nicht für möglich gehalten hat.

Institutionelle Käufer müssen bei der Auswahl ihrer Anlagen auf die Marktfähigkeit der zu erwerbenden Werte entscheidendes Gewicht, legen. Deshalb kaufen Investmentfonds mehr oder weniger immer die gleichen Werte. Es kann daher die Regel aufgestellt werden, daß Aktien, die an mehreren Weltbörsen gehandelt werden, jede Veränderung des Investmentklimas am nachhaltigsten zu spüren bekommen. Dies war während der letzten Börsenbaisse deutlich zu erkennen.

Um dem Einfluß der Investmenttrusts zu entgehen, beginnt sich in den Kreisen des privaten Anlagekapitals ein „Antitrust-Auswahlprinzip“ zu entwickeln. Es werden Werte mit einem kleinen, aber kontrollierbaren Markt bevorzugt. Diese Aktien haben in der Regel keine Weltbedeutung, doch ist ihre Qualität indessen nicht geringer. Für den Aktienanleger sind nicht immer jene Gesellschaften, die den größten Kapitalbedarf haben und sich infolgedessen an weite finanzkräftige Kreise wenden, am interessantesten.

