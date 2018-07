RIAS 1. August, das Hörspiel:

Der junge englische Hörspielautor Guy Compton gehört ganz gewiß nicht zu den „angry young men“: Sein Spiel „Chez nous“, ein skurriler und höchst vergnüglicher Schwank, ist kein Hörspiel im landläufigen Sinne. Compton wirft alle Regeln der Dramatik über den Haufen. Es gibt weder Einheit von Ort und Zeit noch überhaupt ein Geschehen. Ein bizarres Paar, der pensionierte Major Basset und seine Haushälterin Agnes Curd, leben seit neun Jahren in einem halb verfallenen Automobil, das auf einem Parkplatz an einer Landstraße in Devonshire abgestellt ist. Übrigens ist es nicht einmal sicher, daß sie dort leben: Sie agieren in einer Scheinwelt, und der Hörer erfährt nicht, auch nicht zum Schluß, ob es die beiden überhaupt gibt. Das ist so durchwoben mit snobistischen Äußerungen, daß sie schon wieder antisnobistisch wirken; da spielt man „high society“, indem man gleichzeitig die „gute Gesellschaft“ lächerlich macht; da jongliert man mit allen Begriffen derart? daß nichts von ihnen übrig bleibt.

Elsa Wagner sprach die verschrobene Haushälterin, zuerst etwas undeutlich, dann klarer – aber man wußte nie, ob nicht auch die Undeutlichkeit gewollt war. Hans Nielsen spielte sehr jungenhaft den alten Major. Köstlich, in einer kleinen Nebenrolle, Reinhold Bernt als Schrotthändler. Regie führt bei dieser deutschen Erstsendung, von RIAS gemeinsam mit dem Südwestfunk produziert, Wolfgang Spier. Es ist anzunehmen, daß die Inszenierung dieses gehobenen Juxes ihm genauso viel Spaß gemacht hat wie den Hörern – zumindest jenen Hörern, die sich freuen, wenn sie einmal das liebgewordene Hörspielklischee vermissen dürfen. gr