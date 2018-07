Die Eiger-Nordwand hat jetzt das zwanzigste Menschenleben gefordert. Die Leiche des 32jährigen Schweizers Adolf Derungs, der im Alleingang die mörderische Wand bezwingen wollte, wurde jetzt geborgen. Gleichzeitig hat die dreiundzwanzigste Seilschaft, zwei Österreicher, von schweren Gewittern umtost den Gipfel erreicht.

Die Sensationskletterei an der Eiger-Nordwand ist eines der makabe. ten Schauspiele unserer Zeit. Die Berge werden zu einer gigantischen Arena, in der moderne Gladiatoren, durch Fernrohre von den neugierigen Blicken der Zuschauer verfolgt, um ihr Leben klettern. Manchmal sind es besonders geübte, hervorragende Alpinisten, nicht selten aber auch ziemlich leichtfertige Burschen, die aus Sensationslust und Ruhmsucht ihr Leben aufs Spiel setzen. Als wir uns hier vor einiger Zeit gegen diese Todeskletterei wandten, erhielten wir eine geharnischte Erwiderung eines bekannten Bergsteigers, der glaubte, sie in Schutz nehmen zu müssen. Schließlich könne jeder mit seinem eigenen Leben machen was er wolle – das war der Tenor. Ob dem wirklich so ist oder nicht – darüber könnte man im christlichen Abendland streiten. Aber akzeptieren wir einmal diese Version. Es soll jeder, der Lust hat, auf den Gipfel oder in den Tod klettern dürfen. Freiheit, die ich meine... Eines darf er aber sicher nicht, nämlich das Leben anderer, das der Rettungsmannschaft, leichtfertig in Gefahr bringen. Hierüber kann es keine Diskussion geben.

In den Bergen wie auf der See ist es ungeschriebenes Gesetz, dem in Not Geratenen unter eigener Lebensgefahr zu helfen. Aber gilt es auch für jenen, der leichtsinnig oder mutwillig die Gefahr sucht? Kürzlich sprang ein Passagier einer Wette wegen von einem Ausflugsschiff, das von Helgoland kam. Der Ruf „Mann über Bord“ erscholl, und ein Rettungsboot wurde ins Wasser gelassen – aber, das Manöver mißlang und mehrere Matrosen ertranken – einer Wette wegen!

Wenn wir auch die Todeskletterer nicht mit jenem Wetter gleichsetzen wollen, so ist bei manchen von ihnen die Verantwortungslosigkeit nicht sehr viel geringer. So bei jenen beiden Italienern etwa, die während eines schweren Unwetters in die Wand einsteigen wollten, in letzter Minute aber dann doch eine Statistenrolle bei Luis Trenkers Film einer Hauptrolle in einer Tragödie vorzogen. Aber ist das überhaupt noch Tragik, wenn solch Spiel tödlich endet?

Adolf Derungs wollte es den naturentfremdeten Menschen von heute einmal zeigen, so hatte er geprahlt. Er zeigte ihnen aber nur das Anlitz des Todes. Der Mensch in der Natur lebt zwar im Kampf mit ihren Gewalten, aber er kennt und respektiert sie und fordert sie nicht heraus. Auch der wahre Bergsteiger denkt so. Wird der Gipfel erreicht, so ist immer auch Gnade dabei.

Von dieser Demut ist bei den modernen Gladiatoren der Berge auch keine Spur mehr zu finden. Es täte vielen gut, sich einmal etwas kalte Luft um die Nase wehen zu lassen, schrieb unser Bergsteiger weiter. jene, die sich „befehlsgemäß“ im Kriege im russischen Winter etwas kalte Luft um die Nase wehen lassen mußten, sind vielleicht gegen solch schnoddrigen Ton besonders empfindlich. Sie haben die Eiseskälte fürchten gelernt. Aber die Kälte sei gar kein Problem mehr bei der heutigen Ausrüstung, so ließen wir uns belehren. Wir hatten aber noch das Bild der erster Besteiger der Eiger-Nordwand vor Augen. 1939 wurden sie als Helden ins Breslauer Stadion gehe! beim Deutschen Turn- und Sportfest. Dicke Verbände verdeckten die erfrorenen Hände und Füße

Vielleicht können sich inzwischen die Kletterer in den Alpen besser gegen die Kälte schützen. Im Himalaya aber ist das Problem noch ungelöst wenn auch unser Bergsteiger, der noch nie dort war, das Gegenteil behauptet. In den großen Hö hen über 6000 Meter ist das Blut so schlecht mit Sauerstoff versorgt, daß schon bei 25 Grad unte Null bei Stürzen in wenigen Minuten schwerst Erfrierungen auftreten können. In diesem Jahr kamen mehrere Mitglieder von zwei deutsche Expeditionen mit Erfrierungen zurück. Sie trüge durch die notwendig gewordenen Amputatione schwere Verstümmelungen an Händen und Füßen davon.

Zum Bergsteigen gehört sicher auch das Risikoa’ber es darf nicht jenseits der menschlichen Vernunft liegen. –er