Paris, im August

Die provisorische algerische Regierung, der Verhandlungspartner Frankreichs in Evian, existiert nicht mehr. An seine Stelle ist Ben Bellas Politbüro getreten, dem weder Ben Khedda – der letzte Präsident der provisorischen algerischen Regierung – noch Belkassem Krim – der Führer der algerischen Verhandlungsdelegation in Evian – angehören. Fünf der sieben Mitglieder des Politbüros verbrachten die letzten Jahre in französischer Gefangenschaft. Das sind die grundsätzlichen Ergebnisse der ersten innenpolitischen Krise Algeriens; Ergebnisse, die den Optimismus des europäischen Bevölkerungsteils ebenso sehr dämpfen wie den der französischen Regierungsstellen. Beigelegt ist die algerische Krise jedoch noch nicht, denn die wahren Probleme sind noch kaum berührt worden.

Vielleicht hat der überspielte Präsident Ben Khedda den algerischen Politikern einen großen Dienst erwiesen, als er kurz vor seinem „Rücktritt“, ehe Ben Bella in Algier einzog, die Bilanz des ersten Monats algerischer Unabhängigkeit zog. Nirgendwo sind die Ursachen der Krise klarer bloßgelegt worden als in dieser bemerkenswerten Analyse. Sie läßt erkennen, daß die Juli-Wirren kaum eine ernsthafte Gefahr für den Staat bedeuteten, sondern alles in allem mehr ein Ausdruck persönlicher Rivalität im Wettlauf um die Macht waren. Ben Khedda hat sich aber nicht gescheut, jene Gefahr zu beschwören, die in der nächsten Zukunft noch stärker als zuvor die politische Entwicklung Algeriens bedrohen wird: den „Wilayismus“. Damit meinte er eine Aufsplitterung und Atomisierung der zentralen Autorität zugunsten einer unkoordinierten und nahezu anarchischen Herrschaft der einzelnen Wilayas – der Militärzonen.

In der Tat ist die algerische Krise nicht bloß das Produkt widerstreitender politischer Tendenzen in der Führungsgruppe, das Ergebnis einer vertikalen Spaltung der nationalen Befreiungsfront. In Wirklichkeit verläuft der Riß horizontal: Zwischen jenen Politikern, die lange im Exil lebten und den FLN nach außen repräsentierten, und den straff organisierten politischen und militärischen Kadern der einzelnen Militärzonen. Das „Fußvolk“ der algerischen Revolution wird sich seiner Stärke bewußt und zeigt sich immer weniger geneigt, eine übergeordnete zentrale Autorität anzuerkennen, sei es nun die Ben Kheddas oder die Ben Bellas. Die Beschlüsse der Politiker dienen bestenfalls als Diskussionsbasis.

Ein Kommuniqué des „neutralen“ Wilaya IV verdeutlicht die von Ben Khedda beschworene Gefahr. Die Militärs nahmen darin den kategorischen Standpunkt ein, daß die politischen Führer des FLN allein für alle Unordnung verantwortlich seien. Nur die Befreiungsarmee vermöge Ordnung zu schaffen, nur sie könne die notwendige Revolution verwirklichen. Sie sei die einzige organisierte Kraft im Staat, deren Schwächung gefährlich sei.

In dem Dialog zwischen den Politikern des FLN und den Führern der einzelnen Militärzonen verrät sich eine radikale Gegensätzlichkeit der Perspektiven für die Zukunft Algeriens. Die Politiker haben durch ihre Kontakte mit französischen und anderen Diplomaten einen staatsmännischen Blickwinkel gewonnen, der die Erfordernisse internationaler Beziehungen und die Vordringlichkeit einer Verwaltungszentralisierung einschließt. Die Exponenten des eigentlichen militärisch-politischen Apparats im Innern des Landes dagegen denken in den ganz konkreten Begriffen der dringenden Sozialrevolution und Landreform; sie fordern unverzügliche Maßnahmen an der Basis des algerischen Staates. Für ihre revolutionäre Ungeduld zeugt die Tatsache, daß in letzter Zeit viele bürgerliche und liberal gesinnte Funktionäre durch radikale Elemente ersetzt worden sind. In diesem Zwiespalt der politischen Antriebe und Ziele aber liegt die Wurzel der algerischen Krise.

Daß er sich dort bewähren kann, wo sein Vorgänger Ben Khedda scheiterte, muß Ben Bella erst noch beweisen. Die auf den 2. September angesetzte Wahl der konstituierenden Versammlung kann jedenfalls keine Entscheidung bringen. Die eigentliche Auseinandersetzung muß im Schoß der Befreiungsfront ausgetragen werden. Rudolf Fischer