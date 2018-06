Wat is denn det nu wieda? – um im tröstlichen berlinischen Tone zu reden. Sind Se doch verninftig, Walter Abendroth! Wenn Se da schrei’m: „Ich rede mich, im Zeitalter der demokratischen Meinungsfreiheit, um Kopf und Kragen“ – imma langsam mit die jungen Pferde! Tut Ihn’ doch keener wat! Könn’ hier doch schrei’m, wat Se un wie Se’s wollen! Wird jedruckt, nicht? Oder jlooben Se, det die Atonalitätsmenschen jejen Sie perseenlich werden? Wo die doch nach Ihre eijene Ansicht von Jott un’s jroße Publikum so total verlassen sind, det se ihr Unwesen abseits treiben müssen – in nächtliche Funk-Studios un uff jelenkte Verschwörungsfestiwells! Un wenn Se sollten sogar mal ssu weit jehen in Ihre Ausdrücke – macht doch nischt, Walter! Un wenn Se sollten noch eenmal von „Vollmusik“ reden, so dat der Eindruck entstehn kennte, nu säße ick da mit meine atonale „Magermusik“ – is’ ja nicht schlimm! Wird allet verkraftet!.