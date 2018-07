Inhalt Seite 1 — Ist der Konsum ein Tabu? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reinhold Bergler

Im menschlichen Handeln und Verhalten, Überlegen und Entscheiden, Planen, Wünschen und Hoffen nimmt das, was wir als Konsumverhalten bezeichnen, einen nicht unbedeutenden Platz ein. Ganz im Gegenteil! All jene Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit menschlichem Konsumverhalten gesehen werden müssen, nehmen einen wesentlich breiteren Raum ein, als man üblicherweise einzugestehen bereit ist. Das hängt wohl mit gewissen, beinahe tabu-ähnlichen Vorstellungen unserer Gesellschaft zusammen: Es ist „nicht fein“, über all das zu sprechen, was menschliches Konsumverhalten bestimmt. Die Vorstellung, als „Materialist“ zu gelten, behindert dabei zweifellos auch die wissenschaftlich-analytische Beschäftigung mit diesem Gegenstand.

Die wissenschaftliche Psychologie beschäftigt sich noch kaum mit der empirischen Analyse menschlichen Konsumverhaltens, ja, es ist ihr noch nicht einmal zum Bewußtsein gekommen, daß Konsumpsychologie eigentlich angewandte Sozialpsychologie ist. Da aber Industrie und Wirtschaft gezwungen sind, sich mit dem Konsumverhalten, seiner Motivation und seiner Entwicklung zu beschäftigen, ist von dieser Seite eine eigene, der Öffentlichkeit und der Wissenschaft weitgehend unzugängliche Forschung aufgebaut worden. Daraus entstehen leicht Mißverständnisse, weniger als Resultat objektiv falscher Einsichten, sondern auf Grund pseudo-rationaler Vereinfachungen und Vorstellungen, die heutige Informations- und Wissenslücken überbrücken sollen.

Konsumieren ist eine Form der Umweltbewältigung. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, sich da durchzufinden:

1. Die rationale, objektive Durchdringung der Umwelt, wie sie beispielsweise dem Wissenschaftler oder auch jedem anderen Fachmann in seinem Arbeitsgebiet möglich ist.

2. Die vereinfachte, pseudo-rationale, naive Bewältigung der Umwelt, auf die der Nicht-Fachmann notgedrungen angewiesen bleibt.

Ein Beispiel für die zuletzt angeführte Umwelt-„meisterung“ wären die Vorstellungen, die Mütter von der Entwicklung ihrer Kinder haben und die in der Regel nachweislich objektiv wissenschaftlicher Erkenntnis spotten. Auch die landläufigen Meinungen über Völker, Rassen usw. sind im Grunde Vorurteile, die zur Bewältigung der Umwelt dienen und zur Lösung von Spannungszuständen beitragen (können). Jeder Mensch macht von der Möglichkeit beider Bewältigungsformen Gebrauch. Auf der einen Seite streben wir, soweit die fachlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind, nach rationaler Erkenntnis der Zusammenhänge und Sachverhalte. Auf der anderen Seite begnügen wir uns damit, die Umwelt pseudorational, also durch Vorurteile zu bewältigen.