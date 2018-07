MÜNCHEN (Städtische Galerie im Lenbachpalais): „Macke“

Eine Gedächtnisausstellung für August Macke – er wäre in diesem Jahr 75 geworden, Er war der Jüngste im Kreise des „Blauen Reiters“ und der glücklichste. „Mit Kraft und Lebensmut hatte er uns überschüttet“, schrieb einer seiner Freunde. Die andern waren radikaler und spekulativer, hatten höhere Ziele. Gerade im Lenbachpalais, wo „Der Blaue Reiter“ so reich vertreten ist wie nirgends in der Welt, sieht man, was ihn vom frühen Kandinsky, von Marc, Jawlensky unterscheidet – und was er ihnen verdankt, 166 Bilder hat Hans Konrad Röthel für die Ausstellung zusammengebracht, dazu elf der berühmten Tunis-Aquarelle vom Frühjahr 1914. September 1914 ist Macke gefallen. In nur acht Jahren ein Lebenswerk – kein Fragment. Etwas ganz Einheitliches und eigenes, trotz der vielen fremden Einflüsse, von Monet bis Delaunay, von dem er Entscheidendes übernommen hat. Ein unwahrscheinlich glückliches Talent, dem alles wie von selbst zufällt. Das Schönste sind die sommerlichen Figurenbilder. Die jungen Frauen mit riesigen Hüten und Sonnenschirmen, die sich über ein Geländer lehnen. Ein Spaziergang zu Dritt, eine Promenade, ein unbedingt heiteres, elegantes Sujet, eine kultiviert blühende, eine schwelgerisch schöne Malerei. Manchmal spürt man die Gefahren für eine solche Begabung. Es fehlt der Widerstand, die Härte, die Spannung. Aber – es gibt in der deutschen Malerei unseres Jahrhunderts so unendlich viel Tiefgang, Problematik, Kampf und Krampf und nur diesen einen, dem die Dinge vollkommen leicht von der Hand gingen. Die Ausstellung, die angenehmste und unbeschwerteste, die München und Deutschland in diesem Sommer zu bieten hat, dauert bis zum 16. September.

MAINZ: „Gutenberg-Museum“

Zur 2000-Jahr-Feier von Mainz wurde das im Krieg total zerstörte Gutenberg-Museum als „Weltmuseum der Druckkunst“ wieder eröffnet. Es besteht aus zwei getrennten Baukomplexen, dem alten, in seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellten Haus „Zum Römischen Kaiser“, einem prachtvollen Barockbau des 17. Jahrhunderts, und dem modernen, von Rainer Schell entworfenen Ausstellungshaus, einem mächtigen Kubus mit riesigen Glasfassaden. Das neue Haus ist außerordentlich geschickt eingerichtet. Nichts von der etwas trockenen Atmosphäre der Spezialmuseen für Fachleute, sondern volkstümlich, abwechslungsreich, nach dem neuesten Stand der Besucherpsychologie. Unten der Raum der Werkstätten, die rekonstruierte Gutenberg-Werkstatt, Attraktion verschiedener Weltausstellungen, und eine moderne Druckerei. Im ersten Stock der Gutenberg-Ehrenraum mit dem gotischen Taufstein Gutenbergs, daneben der verdunkelte Tresorraum, wo den ehrfürchtig gestimmten Besucher der größte Schatz des Museums, die Gutenberg-Bibel in erleuchteten Vitrine, erwartet. In den nächsten Räumen die Mainzer Frühdrucke, die illustrierten Bücher des 16. Jahrhunderts. In der Abteilung der graphischen Techniken kann man die Herstellung von Holzschnitt, Kupferstich, Radierung, Steindruck und Siebdruck in ihren verschiedenen Phasen studieren. Bei den modernen Pressedrucken sieht man Spitzenleistungen der Buchkunst unseres Jahrhunderts. Dazu eine ständig wechselnde Ausstellung von deutscher Buchkunst der Gegenwart. Außerdem und zwischendurch: eine Zeitungsdruckerei des 18. Jahrhunderts, die erste deutsche Schnellpresse Mitte des 19. Jahrhunderts, eine köstliche Abteilung „Jugendstil“, Papiergeschichte, Bucheinband und „Ferner Osten“ mit frühen chinesischen und japanischen Drucken.

SALZBURG (Galerie Welz): „Italienische Meister des 20. Jahrhunderts“

Kein Querschnitt – eine bewußt einseitige, aber charaktervolle Auswahl. Campigli, Carra, Morandi (mit seinen berühmten Stilleben und zwei herrlichen Landschaften), die hell flimmernden, seltsam schwimmenden Bilder von Filippo de Pisis, die Bildhauer Manzu und Emilio Greco, die von der Galerie Welz seit vielen Jahren vertreten-werden. Ein paar jüngere Maler, ausschließlich gegenständlich, die man in Deutschland noch kaum gesehen hat, Marcasiano und vor allem den unheimlich begabten Renato Guttoso, der sich restlos aus dem sogenannten sozialen Realismus herausgearbeitet hat und den man unbedingt in deutschen Galerien zeigen sollte. Die Ausstellung mit rund hundert Arbeiten von dreizehn Künstlern dauert den ganzen Festspielsommer, bis Ende September.

g. s.