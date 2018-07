Inhalt Seite 1 — Kristalle werden durchleuchtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Gerwin

In der vergangenen Woche fand in München eine von etwa 500 Wissenschaftlern aus nahezu allen Ländern der Erde besuchte Tagung statt, die dem Gedenken an die Entdeckung der Röntgen-Interferenz vor fünfzig Jahren und den jüngsten Fortschritten auf dem Gebiet der Kristallstruktur-Forschung gewidmet war.

Am 8. Juni 1912 legte der damalige Direktor des Instituts für theoretische Physik an der Universität München, Arnold Sommerfeld der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eine Arbeit vor, die wegen ihrer grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Bedeutung größtes Aufsehen erregte und deren praktische Bedeutung für die Forschung noch heute, nach fünfzig Jahren, lawinenartig zunimmt. Sie war auf Anregung des damaligen Privatdozenten Max von Laue durch Sommerfelds Assistenten Walther Friedrich und Paul Knipping ausgeführt worden und lieferte den Beweis, daß Röntgenstrahlen beim Durchgang durch einen Kristall gebeugt werden, wie Lichtwellen, die man durch ein Gitter aus feinen Spalten schickt. Damit fanden zwei grundsätzliche physikalische Vermutungen ihre Bestätigung, die Wellennatur der Röntgenstrahlen und die Gitterstruktur der Kristalle. Albert Einstein war von dieser Arbeit so begeistert, daß er sie als eine der schönsten der Physik bezeichnete, und Max von Laue konnte dafür bereits im Dezember 1914 den Nobelpreis in Empfang nehmen.

Wie es zu dieser Entdeckung kam, rekonstruierten die heute noch lebenden Kollegen des vor zwei Jahren durch einen Autounfall ums Leben gekommenen Max von Laue, unter ihnen Walther Friedrich, Paul Ewald und die Nobelpreisträger Sir Lawrence Bragg und Peter Debye im ersten Teil der Gedenktagung „Fünfzig Jahre Röntgen-Interferenz“, die in der vergangenen Woche in München stattfand. Im anschließenden Symposium über die Fortschritte der Kristallstruktur-Forschung wurden dann aktuelle Probleme dieses Forschungsgebietes diskutiert.

Im Februar 1912 bat der heutige Präsident der Internationalen Union für Kristallographie, Paul Ewald, den Dozenten von Laue um einen Rat bei seiner Doktorarbeit. Der war gern dazu bereit und lud Ewald zum Abendessen ein. Bereits auf dem Weg vom Institut zur Wohnung begann Ewald von seinem Problem zu berichten. Er hatte sich von Professor Sommerfeld als Thema eine theoretische Untersuchung über den Durchgang von normalem Licht durch das Raumgitter eines Kristalls geben lassen. Ohne daß damals bereits eine feste Vorstellung darüber bestand, wie die Gitterpunkte eines Kristalls beschaffen sind, also ob es sich dabei um Atome, Molekülgruppen oder noch größere Grundeinheiten handelte, schwebte Sommerfeld die Idee vor, durch rein theoretische Berechnungen einen Vorgang wie die Brechung des Lichtes beim Durchgang durch einen Kristall zu klären.

Von Laue hörte sich alles sehr interessiert an, doch nach einiger Zeit hatte Ewald, wie er jetzt in München berichtete, den Eindruck, daß von Laue nicht mehr seinen Gedanken folgte. Er stellte plötzlich Fragen, die mit Ewalds mathematischem Problem nichts mehr zu tun hatten. Zum Beispiel wollte er wissen, wie groß man in einem Kristall den Abstand der Gitterpunkte ansetzen müsse und wie weit die von Ewald bei der Berechnung des Lichtdurchgangs benutzte mathematische Gleichung auch für kürzere elektromagnetische Wellen Gültigkeit habe.

Ewald ging an diesem Abend zwar wohlgesättigt, aber recht unzufrieden nach Hause, denn mit seiner Doktorarbeit war er nicht einen Schritt weitergekommen. Doch bei Max von Laue war zum ersten Male der Gedanke an die Beugung von Röntgenstrahlen aufgetaucht. Er beschäftigte sich mit diesem Problem zunächst einige Wochen allein, und als er es theoretisch durchgearbeitet hatte, machte er im trauten Kollegenkreis einen Vorschlag für ein beweiskräftiges Experiment.