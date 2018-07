Gilt auch als oberster Satz, daß auf der Reise nur wir selbst uns die Nächsten sein werden, tritt an die Stelle der äußeren Förmlichkeit, je nach der Situation, in der wir uns befinden, sogar Zurückhaltung, nie aber wird sich der Gebildete einen Verstoß gegen die in unserem Gesellschaftsleben vorgeschriebenen allgemeingültigen Gesetze des Anstandes zuschulden kommen lassen.

Joh. Kaltenboeck: „Die gute Lebensart“