ehr leicht gesiagt: natürlich muß Ehrenburgs Memoirenwerk in Deutschland gedruckt und gelesen werden. Ich sage es, aber ich zögere mit den Argumenten.

Weil dieses Land sehr wenig Anlaß hat, mit Ehrenburgs Kriegsaufrufen zu rechten, eigener und düsterer Schuld wegen? Das ist der Blickpunkt des Buchhalters, der Eigenes und Fremdes gegeneinander aufrechnet, ein ausnehmend schwacher Standpunkt zur Erörterung moralischer Fragen. Soll ich sagen, daß ich tiefes Verständnis für den leidenschaftlichen und in Hysterie umschlagenden Patriotismus eines Mannes habe, der sich in einem Krieg auf Leben und Tod zum Wortführer seines physisch gepeinigten und geistig gedemütigten Volkes machte? Ich hätte nicht übel Lust dazu, aber ich schrecke vor dieser Einordnung des Geistigen in seine Umwelt zurück: Soll ich denn zustimmen, daß der Schriftsteller, der grimmig entschlossen darauf besteht, das Gewissen der Nation zu sein, das Recht besitzt, in erhitzter Lage erhitzt zu sein und in einer Atmosphäre des Hasses haßerfüllt? Erwartet man, daß ich den wilden, unartikulierten und ganz und gar schäumenden Haß Ehrenburgs mit der Natur des Regimes rechtfertige, dem dieser Haß galt? Das ist eine Auskunft, mit der es nicht richtig bestellt ist, denn Ehrenburgs alte, schon in den zwanziger Jahren bewährte Rachewut galt den Deutschen, nicht ihrem vorletzten Herrschaftssystem, weshalb ihn denn die Prawda Anfang 1945 unter der Überschrift "Genösse Ehrenburg übertreibt" zur Ordnung rief. Ich sage, daß man das Erinnerungsbuch dieses vielgesichtigen Mannes auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen muß, aber ich füge hinzu, daß es nicht viel auf sich hat mit der moralischen Autorität Ehrenburgs. Er ist mir nicht unsympathisch, und ich inspiziere interessiert seinen je nach der Partei