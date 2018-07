Der Aufruf, zu töten und zu töten, von wem er auch kommt, gegen wen er sich auch richtet und so sehr eine maßlos aggressive Zeit die ’defensive Maßlosigkeit des einzelnen auch erklärt und entschuldigt – ihn zu bagatellisieren, wäre falsch und zwecklos. Von den berufsmäßigen öffentlichen Ausrufern der jeweiligen Tageslosung erwartet man nichts anderes. Aber von einem Schriftsteller? Von einem Mann, der mit verständnisvollen Worten zum Beispiel von dem Grauen im „Guernika“-Bild zu reden weiß? Das ist das Paradoxon im Falle Ehrenburg.

Wir Deutschen haben kein Recht, heute die Beleidigten zu spielen, weil uns ein Mann verfluchte, als wir im Begriff waren, seinem Volk und seiner Rasse die Hände um die Gurgel zu legen; wir haben uns gegen eine Zeitung zu verwahren, die in bornierter Selbstgerechtigkeit und vorgeblich in unserem Namen ihn ein „Scheusal“, einen „Frankenstein“, den „blutigsten Mordhetzer der Weltgeschichte“ schimpft. Wollten wir Schuld gegen Schuld aufrechnen, ich fürchte, wir befänden uns am Ende tief in den roten, den blutroten Zahlen. So möge man es bitte nicht als gekränktes Nationalbewußtsein auslegen, wenn ich sage: jener Literatentyp, der schrille Parolen ausstößt, der seine Schreibmaschine als Maschinengewehr gebraucht, ist mir ein Greuel. Es gibt Zeiten, da das arglose Wort töricht ist? Töricht sein kann auch das arge Wort.

Und doch gebietet es die Fairness, nicht – nur auf jene unsympathischen Kriegsaufsätze zu starren, sondern das Teleskop einmal umzudrehen, wie es das in dieser Hinsicht unbefangenere Ausland ganz selbstverständlich tut.

Da hat also ein Mann in der Stunde größter Bedrängnis zum Töten aufgerufen: eine Episode, in einem an Kehren und Wenden und Widerrufen reichen Leben, ein Partikel einer Persönlichkeit – die nicht nur mit dem Wort Opportunismus zu erklären ist. (So opportun ist es in der Sowjetunion heute nicht, Picasso vor dem Lachen Chruschtschows in Schutz zu nehmen, sich vor Marina Zwetajewa oder Babel oder gar Pasternak zu stellen, wie Ehrenburg das getan hat; so opportun ist es nicht, eingehend die Stalinschen „Säuberungen“ zu beschreiben oder den Begriff des Realismus in Frage zu stellen.)

Was die Veröffentlichung der Memoiren für die Sowjetunion bedeutet, wo sie – inzwischen bis zum Jahre 1941 vorgeschritten – in der Zeitschrift Nowy Mir erscheinen, kann man schlecht ermessen; vermutlich mehr als irgendein früherer Tauwetter-Roman. Aber uns sollte es gestattet sein, Ehrenburg zu lesen, nicht weil er die Deutschen gehaßt hat (nach dem Motto: Kenne deinen Feind) oder weil man dem Feind verzeihen soll – sondern weil er von Menschen, Jahren, Leben berichtet, die uns so niemand sonst schildern könnte.