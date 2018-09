Inhalt Seite 1 — Raubritter in Böhmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Demetz

Goethe war der letzte deutsche Dichter, der sich ohne Scheu und Vorbehalt mit der tschechischen Literatur beschäftigte. Nach ihm begann das Zeitalter der vaterländischen Turnlehrer und der staatlich approbierten Scheuklappen; je mehr die böhmischen Deutschen mit dem fortschreitenden tschechischen Bürgertum um die politische Herrschaft stritten, desto geringere Achtung zollte man der Dichtung der feindlichen Brüder. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ignorierten die Sudetendeutschen die moderne tschechische Literatur, die ihre Vorbilder in Paris und Moskau suchte, ebenso entschlossen wie die Avantgarde Berlins. Man freute sich an Watzlik und Kolbenheyer; und der tschechische „Poetismus“ und Surrealismus ging, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Horizont der artgerechten Literaturfreunde.

Die einzigen, die die Entwicklung der neuen tschechischen Literatur tätig verfolgten, waren Prager deutsche Intellektuelle jüdischer Herkunft – Otto Pick, Paul Eisner und ihre Freunde, die sich die undankbar-heroische Aufgabe gestellt hatten, dem interessierten Leser in Wien und Berlin die neuen tschechischen Talente, von Fráña Sramek bis zum jungen Nezval, in ihren Übertragungen zu entdecken. Aber ihren Bemühungen war leider. ein Ende gesetzt; mit der Machtübernahme Hitlers in .. Deutschland verschwanden die letzten potentiellen Leser; die völkerversöhnende Arbeit der Prager Übersetzer vollzog sich noch einen Augenblick lang im luftleeren Raum, um zuletzt im Rollen der Eisenbahntransporte nach Theresienstadt und Auschwitz zu verklingen.

Die brutale Ironie der Geschichte aber wollte es, daß die Arbeit der Prager Übersetzer eben in jenem entscheidenden Augenblick zu Ende ging, da sich die tschechische Dichtung endgültig von ihrer provinziellen Vergangenheit gelöst hatte und weltliterarische Leistungen hervorzubringen begann. Der unerhörte Aufschwung der tschechischen Lyrik und Prosa in den späten dreißiger und vierziger Jahren fand nicht den geringsten deutschen Widerhall, und die eigentlichen Meister der modernen tschechischen Prosa – Vančura und Cep –, ebenso wie die bedeutendsten Talente der tschechischen Lyrik – Seifert. Holan und Halas – blieben dem deutschen Leser so gut wie unbekannt. Man weiß zwar sehr genau, was weit hinten, im literarischen Persien, vor sich geht, aber über die entscheidendsten literarischen Ereignisse in der nächsten Nachbarschaft ist man nur sehr ungenau im Bilde.

Als Probe aufs Exempel ist endlich, mit genau dreißigjähriger Verspätung, eines der Meisterwerke der neueren tschechischen Erzählkunst auch in deutscher Sprache erschienen –

Vladislav Vančura: „Räuberballade“, übersetzt von Franz Peter Künzel; Verlag Rütten und Loehning, (Ost) – Berlin, Gemeinschaftsausgabe mit dem Artia-Verlag, Prag; 184 S., 6,80 DM.

Man verdankt das Buch also keinesfalls der Findigkeit eines westdeutschen Verlages, der diesen berühmten, mit dem Staatspreis der Tschechoslowakischen Republik (1931) ausgezeichneten Roman wiederentdeckt hätte; wir dürfen ihn lesen, weil man offenbar in der DDR und in der CSSR darangeht, die Arbeiten Vančuras systematisch zu übertragen. Schon 1959 erschien im gleichen Verlag der Roman „Der Bäcker Jan Marhoul“ von Vančura, übersetzt von Peter Pont. Warum sollte man den Verlagen, jenseits der Mauer und der Grenzen nicht dankbar sein für ihre Initiative? Daß sie sich an Vančura wagen, mag zu hoffnungsvollen Überlegungen Anlaß geben, denn in der Epoche des stalinistischen Winters wußte man auch im Heimatland des Dichters nicht viel mit seiner „formalistischen“ Prosa anzufangen; er fiel zwar, als Kommunist, den Kugeln der Gestapo zum Opfer (1. Juni 1942), aber selbst sein Tod vermochte die Funktionäre seiner Partei nicht mit seiner sündhaften Kunst auszusöhnen. Gut, daß wir Vančuras bedeutendstes Werk nun auch in deutscher Sprache besitzen – aber wie besitzen wir es denn? Mit welcher Sprachkraft redet es zu uns? Ist es uns gestattet, den Dichter wirklich als Dichter zu entdecken?