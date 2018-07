Kurgymnastik zu Hause

Bad Pyrmont versteht sich darauf, den Kurgästen Aufmerksamkeit zu erweisen. Nie vergißt es, den anwesenden oder ehemaligen Besuchern zum Geburtstag zu gratulieren. Jetzt verschickte das Bad eine Kassette mit Schallplatten und der Anleitung, die Kurgymnastik (nach der Medau-Lehrweise) auch zu Hause zu üben. Man kann die Kassette mit täglichem Programm auch im Fachhandel erwerben.

Immer mehr Wanderer

Auf dem „63. Deutschen Wandertag“ in Osnabrück wurde bekanntgegeben, daß „noch nie so viel gewandert worden ist wie heute“. Die Zahl der Mitglieder in den 47 Gebirgs- und Wandervereinen der Bundesrepublik nehme ständig zu; es seien zur Zeit 282 000 Mitglieder, fast soviel wie vor dem Krieg in beiden Teilen Deutschlands zusammen. Auch die Zahl der jugendlichen Wanderer hat zugenommen. In Zukunft sollen auch Autobesitzer als Wanderer anerkannt werden, die zwar zur Anfahrt einen Wagen benutzen, aber dann mindestens drei Stunden wandern.

Wetter vom Tonband

Den „Wetterbericht zum Frühstücksei“ bekommt man bisher in 347 schleswig-holsteinischen Hotels und Pensionen serviert. Die Wettervorhersagen der meteorologischen Institute in Schleswig-Holstein ‚ werden verschlüsselt – jede Wetterart hat eine andere Zahl – an die Fernsprechämter des Landes geleitet. Die Bundespost läßt diese Zahlen auf Tonbänder sprechen, die dann Hotel- und Pensionsbesitzer durch einen Anruf allmorgendlich erfahren und mit Hilfe eines Verzeichnisses entschlüsseln können.

Man fragt sich nur, wie oft der Gast in diesem Sommer des „Wetterfroschs“ neben seiner Kaffeetasse bedurft hat; oder hat da wirklich noch jemand geglaubt, daß der Regen einmal aufhöre?