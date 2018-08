Im ersten Halbjahr 1962 ist nach den Berechnungen der Gesellschaft für Wirtschaftsanalyse und Markterkundung (Kapferer & Schmidt) in der Bundesrepublik „nur“ um 18 Prozent mehr geworben worden als in der vergleichbaren Zeit des Vorjahres (plus 36 Prozent). Die Wachstumsrate hat sich genau halbiert – zumindest im Bereich der sogenannten klassischen Werbemittel als da sind Anzeige, Rundfunk, Fernsehen und Bogenanschlag. Diese Tatsache scheint uns bemerkenswerter als die neue Rekordsumme von 877 Millionen DM, die von Januar bis Juni für die Werbung – in der Hauptsache der Markenartikelindustrie – aufgewendet worden ist. Nicht, als ob wir der Wachstums-Neurose zum Opfer gefallen wären! Ein Mehr von 18 % kann sich bei allgemein sinkenden Zuwachsraten durchaus sehen lassen und ist wahrhaftig kein Anlaß zur Besorgnis; aber wundern wird man sich ja wohl noch dürfen: Über den veränderten Trend nämlich, der sich in der Entwicklung der Werbeaufwendungen zeigt. Diese Entwicklung wird – wie selbstverständlich – mit der allgemein leichten Konjunkturdämpfung in Zusammenhang gebracht und gewissermaßen „abgetan“. Diese Logik birgt eine, wie uns scheint, verhängnisvolle Fehleinschätzung der Werbung als absatzpolitisches Instrument in sich. Muß doch der Eindruck entstehen, als ob die werbende Wirtschaft vom Erfolg ihrer Werbeanstrengungen selber nicht (ganz) überzeugt ist und die Aufwendungen hierfür eher als (steuermindernde) „Unkosten“ denn als eine wirksame Nachfrage-Stütze ansieht. Das viele Gerede von der Werbung als Bestandteil des Marketing nimmt sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nicht eben glaubwürdig aus. Das wäre der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Nun, diesen vielbemühten Unterschied kann es – zumindest seit Kant – nicht mehr geben: Entweder stimmt die (Marketing-)Theorie; dann ist die Praxis (verminderter Werbeanstrengungen bei rückläufiger Konjunktur) eben falsch. Oder die Theorie ist faul.

Unser Verdacht: Daß für die richtige Theorie zuwenig geworben wird. W. B.