Telstars spektakulärer Erfolg hat den ersten Nachrichtensatelliten Echo I in Vergessenheit geraten lassen, der schon seit zwei Jahren die Erde umkreist, und mit dessen Hilfe unter anderem die Alphornantennen erprobt werden konnten, die bei den transkontinentalen Fernseh- und Telephonübertragungen die fliegende Relaisstation anpeilen. Der Echo-Satellit führt im Gegensatz zu Telstar keine Sende- und Empfangsanlagen mit sich, er ist lediglich ein Spiegel, der die auf ihn gerichteten Radiostrahlen zur Erde zurückwirft. Genauer gesagt: zurückwarf, denn aus dem prallen Ballon aus Aluminiumfolie ist inzwischen ein unförmiger zerknitterter Sack geworden, der zur Signalreflektion nicht mehr taugt. Mikrometeoriten haben ihn durchlöchert, und das Gas ist entwichen.

Indessen hat die amerikanische Weltraumbehörde bereits einen neuen größeren und festeren Ballonsatelliten fertiggestellt, Echo II, der sich wie sein Vorgänger erst entfalten soll, wenn er die Umlaufbahn erreicht hat. Vor zwei Wochen fand die Generalprobe zu seinem Start statt. Mit einer Thor-Rakete wurde Big Shot, das bisher größte irdische Objekt, von Cap Canaveral aus in den Weltraum lanciert, eine Kugel von einem Durchmesser, der etwa der Höhe eines dreizehnstöckigen Gebäudes entsprach. Eine Fernsehkamera, die auf die Rakete montiert war, übertrug jede einzelne Phase des halbstündigen Experiments auf die Bildschirme im NASA-Kontrollraum.

In zwölf Kilometer Höhe entließ der Thor-Träger seine Nutzlast, einen runden Kanister, der bald darauf in zwei Hälften zerfiel und den zusammengefalteten Ballon freigab. Die pulverförmige Benzoe-Säure im Innern der Plastik-Aluminiumhütte verwandelte sich in Gas, das in wenigen Minuten die 45 Meter große Kugel ausfüllte. Der Ballon, der wie ein heller Stern über der amerikanischen Ostküste aufging, stieg noch bis zu einer Höhe von 15 Kilometern und fiel dann programmgemäß wieder zur Erde zurück – immer noch gefolgt von der Kamera auf der ausgebrannten Rakete – bis er beim Eintreten in die Atmosphäre zerplatzte.

Gasgefüllte Strukturen, die sich erst in großer Höhe entfalten, haben, wie aus einem Bericht des US Congressional Committee on Science and Astronautics hervorgeht, eine große Zukunft. Nicht nur Nachrichtensatelliten, sondern auch bemannte Raumschiffe, Gleitfahrzeuge für den Wiedereintritt in die Atmosphäre und astronomische Weltraum-Beobachtungsstationen könnten ganz oder teilweise aus pneumatischen Plastickörpern hergestellt werden.

Der Vorteil dieser Strukturform liegt in dem günstigen Verhältnis zwischen Stabilität und Gewicht. Nach einer im Forschungslabor der Reifenfabrik Goodyear durchgeführten Studie würde ein autoschlauchförmiges Raumschiff von acht Metern Durchmesser, in dem ein Astronaut vierzehn Tage lang die Erde umkreisen könnte, zusammen mit den notwendigen Lebensmitteln und Geraten nicht mehr wiegen als eine Mercury-Kapsel. V. G.