Von Rosemarie Winter

Überall grünt und blüht es im Lande der Wirtschaftswunder, mag auch hie und da manches Zweiglein vorübergehend geknickt werden. Der Ast der Wohnungswirtschaft aber ringt noch immer mühsam um jeden neuen Trieb. Hier wird es dem lieben Bundesbürger unvermindert deutlich, daß an Stelle der heute allseits bemerkten Fruchtbarkeit vor 15 Jahren noch ein Chaos herrschte und daß die millionfach zerschlagenen Behausungen bis heute erst sehr allmählich geeignete Nachfolger erhalten. Eine unbeschädigte Millionenstadt wie Brüssel zum Beispiel bietet, obwohl sie zum menschenverzehrenden EWG-Mittelpunkt erkoren wurde, auf Schritt und Tritt Wohnungen an, die einen Mieter suchen. In der baufreudigsten Metropole der Bundesrepublik, in Hamburg, hingegen liefert man sich auf privater Basis wahre Schlachten, um ein geeignetes Etablissement zu finden. Die in dieser Branche einschlägig Versierten behaupten jedenfalls, daß man das nirgends so turbulent und „vierteilig“ wie an der Alster erleben könne.

Das beginnt mit dem Studium der dafür geeigneten Anzeigenteile. Es setzt sich fort mit regelmäßigen Anrufen bei den auf diesem Wege entdeckten Maklern. Zwar ist ein Angebot vorhanden – aber trotz märchenhafter Forderungen hält es sich häufig nicht länger als 24 Stunden, da es von der Nachfrage noch übertroffen wird. Verlorene Baukostenzuschüsse verbietet zwar das Gesetz, nicht aber die Praxis; dort leben sie als „Ablösungen“ – manchmal nur für eine Truhe, die Tante Minchen im Flur vergißt, manchmal für Renovierungen, die in der Praxis dann auf einen von sechs Räumen zusammenschmelzen, munter fort.

Ein Wohnungssuchender hat das auf das Vielfältigste erfahren. (Die Chronistin konnte das aus nächster Nähe beobachten und miterleiden). Er gehört zu jenen, die sich demnächst im vereinsfreudigen Deutschland zum Interessenverband der Umzugsgeschädigten zusammenschließen sollten. Ihn bewegte jahrelang die anscheinend leichtfertige Absicht, der Enge einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung zu entrinnen. Das sollte nicht nur der Familienbrieftasche teuer zu stehen kommen, das sollte ein nervenzerfetzendes Abenteuer werden, an dessen Ende die Beteiligten effektiv sanatoriumsreif waren.

Nach etwa 320 Telephongesprächen und 65 Besichtigungen, deren Abenteuer im einzelnen aufzuzählen ein mehrbändiges Romanwerk erforderte und von denen jedes einzelne natürlich Zeit und Geld kostete, war es also so weit: man schien am Zuge. Ein verwunschenes Schloß mit parkähnlichem Wildgarten lockte. Eine alte Dame wohnte darin, beschützt von riesigen Hunden, die dem Gehäuse den Duft verliehen. All das sollte nicht stören, und selbstverständlich war man gern bereit, die im Vergleich zu anderen Projekten geradezu läppischen 3000 DM für den Kronleuchter zu zahlen, einen Untermieter hinauszuklagen, zwei Mauern einreißen zu lassen und mit etwa 10 000 bis 12 000 DM Renovierungskosten zu rechnen.

Unser Wohnungssuchender bekundete also sein Interesse und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß man zu dem Hausherrn ja in ständigen beruflichen Kontakt stehe – denn siehe da, es war eine Stadtbehörde, für welche eine Wohnungsbaugesellschaft besagtes Etablissement verwaltete. Um ganz sicher zu gehen, daß man auch wirklich als erster sich offiziell meldete, erklärte sich ein Verwandter bereit, der als Beamter in dieser Branche sein Brot verdiente, das geneigte Lateresse dem zuständigen Kollegen, noch ehe die Telephonhähne krähen können, zur Kenntnis zu bringen. Aber o weh, als man selbst mit dem Zuständigen sprach, erschien dieser gar nicht entzückt von der Absicht, und ein Anruf bei der alten Dame ergab, daß ein anderer Interessent, der zwar später aufgetaucht war, besser im Rennen liege.

Wieso eigentlich? – Zunächst hatte er deraltei Dame bereits einen breiten Anzahlungsschein übereignet, den man sich jedoch sofort abzulösen bereit erklärte. Und jetzt berief sich unser Wohnungssuchender auf sein Erstrecht und auf seinen Beruf, der von diversen Instanzen beglaubigt und ebenfalls unterstützt wurde. – Das trug ihm einen morgentlichen Besuch beim Chef der Gesellschaft ein, die das Schloß verwaltete, und siehe da, selbiger fand das salomonische Urteil, daß natürlich der erste auch der zukünftige Mieter sei, zumal wenn er bereit wäre, all die notwendigen Renovierungen der verfallenen Verwunschenheit ohne spätere Kostenansprüche zu übernehmen.