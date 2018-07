Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Magneten statt Schmieröl

Motoren, die in Satelliten und Raumfahrzeugen betrieben werden sollen, müssen mit möglichst geringem Energieverbrauch arbeiten. Diese Forderung hat in vielen Teilen der Welt zu einer Intensivierung der Bemühungen geführt, die, Reibung zwischen beweglichen und festen Maschinenteilen zu verringern. In den Niederlanden hat die N. V. Philips Glühlampenfabrik jetzt ein Verfahren entwickelt, bei dem statt durch Öl oder Preßluft die direkte Berührung einer rotierenden Achse mit dem Achslager durch magnetische Kraft verhindert wird.

An den Enden der Acse sind magnetische Ringe angebracht, die in ebenfalls permanent magnetischen Ringen gelagert sind. Da die Innenfläche der Lagerringe die gleiche Polarität wie die Oberflächen der Achsringe haben, wird durch die magnetische Abstoßung ein Abstand zwischen Achse und Lager gewahrt.

Die magnetische Lagerung hat den Vorteil, daß zur Trennung von beweglichen und festen Maschinenteilen keine Energie (zum Beispiel Öl oder Luftdruck) von außen zugeführt werden muß. Außerdem wird die reibungsmindernde Eigenschaft weder durch ein Vakuum noch durch radioaktive Strahlung beeinträchtigt.

Kummer macht Zahnweh

Wer sich aufregt, läuft Gefahr, an akuter Zahnfäule zu erkranken. Das jedenfalls lassen die Resultate einer dreieinhalbjährigen Untersuchung vermuten, über die Dr. Philip R. S. Sultan von der Universität Melbourne in der letzten Ausgabe der englischen Zeitschrift „Nature“ berichtet.

Sutton war aufgefallen, daß erwachsene Patienten mit akuter Karies häufig über Sorgen sprachen, die sie sich in letzter Zeit gemacht hatten. Der Gelehrte beschloß daraufhin, den Kausalzusammenhang zwischen psychische Spannungszuständen und akuter Zahnkaries zu studieren. Insgesamt wurden 661 Personen untersucht und befragt. Von den 179 an Zahnfäule Erkrankten gaben nur 6 Patienten an, daß sie weder von Ängsten noch von zuviel Arbeit geplagt gewesen seien; unter den 492 kariesfreien Personen waren es dagegen 480, die sich an keine nennenswerten Spannungszustände erinnern konnten.