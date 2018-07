Die Entwicklung der Einkommen

Im ersten Vierteljahr 1962 lag nach den Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts das Arbeitnehmereinkommen mit brutto 33,7 und netto 28,4 Mrd. DM um 11,2 % bzw. 11,4 % über Vorjahreshöhe. Das Einkommen der Selbständigen war hingegen mit brutto 22,1 Mrd. DM nur um 0,9 % höher. Netto sank es mit 15,9 Mrd. DM sogar um 3,6 % unter den Stand vom 1. Vierteljahr 1961.

Der Mythos des 20. Jahrhunderts

Der amerikanische Arbeitnehmer arbeitet nicht 40 Stunden wöchentlich, wie die meisten Tarifverträge vorsehen, sondern 46 bis 47 Stunden, zuzüglich einer Stunde „Schwarzarbeit“. Das errechnete Sebastian de Gracia, Dozent an der Rutgers-Universität, in einer umfassenden Analyse der amerikanischen Arbeitsmarkt-Statistik. De Gracia nennt die 40-Stunden-Woche einen „Mythos“, an den jeder gern glaube.

Für Ausländer 20 % Rabatt

Ausländische Touristen erhalten künftig beim Einkauf in Jugoslawien mit ausländischen Zahlungsmitteln einen Rabatt von 20 %. Dabei muß allerdings der Reisepaß vorgelegt werden. Ein entsprechendes Dekret wurde nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Tanjug vom jugoslawischen Bundesministerium herausgegeben.

Handel mit dem Commonwealth

Die Bedeutung der Commonwealth-Länder als wichtige Handelspartner der Bundesrepublik geht aus einer Untersuchung des Deutschen Industrie-Instituts in Köln hervor. Der deutsche Import aus dem gesamten Commonwealth stieg von 4,23 Mrd. DM 1957 um 22,4 % auf 5,18 Mrd. DM 1961. Das entspricht einem Anteil von 11,7 % an der Gesamteinfuhr der Bundesrepublik. Der Export der Bundesrepublik in die Commonwealth-Länder stieg im gleichen Zeitraum von 4,45 Mrd. um 16,4 % auf 5,18 Mrd. DM. Die Lieferungen in die Commonwealth-Länder machen 10,2 % des gesamten deutschen Exports aus.