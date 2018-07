C. M., Berlin

Wollte man die guten Eigenschaften der Berliner rühmen, so müßte man nicht zuletzt von der Tierliebe sprechen. In der Spree-Stadt leben auch heute noch mehr Hunde und Katzen als in anderen Orten, ob die Haustiere nun amtlich registriert sind oder nicht. Nach der Ansicht des Westberliner Senates gibt es nur zu viele Tauben. So begann denn ein etwas sonderbarer Kampf gegen das Symbol des Friedens und der Freiheit. „Aktion Taubentod“.

Zunächst hatte man nicht den Eindruck, daß die Bevölkerung gegen den Taubentod war. Das Regional-Programm des Fernsehens machte eine Umfrage. Die meisten Befragten äußerten sich gegen die Tauben.

Daß dies freilich keine „Repräsentativumfrage“ war, stellte sich am folgenden Tage heraus: In aller Frühe sollte die Aktion beginnen. Eine Hamburger Firma, die in einigen Städten der Bundesrepublik schon mit Erfolg – mit Blausäure in kleinen Brotstücken – Erfahrungen im fairen Erlegen dieser Tiere gesammelt hatte, sollte mit der „Arbeit“ beginnen.

Bis in die späte Nacht hinein nahmen die Berliner Abschied von ihren Tauben, wobei sie einen Hintergedanken hatten: Wenn man die Vögel gut füttert – mit Körnern – so würden sie am nächsten Morgen kaum Appetit auf vergiftete Senats-Brocken verspüren. Und wirklich schienen die Tauben gleichgültig geworden zu sein gegen Brotkrumen. Kamen einzelne Vögel dennoch auf das Straßenpflaster – so wurden sie unnachsichtig von den Tierfreunden durch Händeklatschen vertrieben. Die Angestellten der Hamburger Firma und der Beauftragte des Senats, Senatsrat Gens, rauften sich die Haare. Ganze sechs Tauben und weitere zwei Spatzen blieben auf der Jagd-Strecke...

Aber auch die Studenten der „Akademie für bildende Künste“ hatten ihr Mißfallen gezeigt. Plakate mit den Aufschriften „Friede dem Friedensvogel“, oder auch „Kampf dem Taubentod“, wurden den Tauben und ihren Gegnern präsentiert. Schließlich erhielt Bürgermeister Amrehn ein Telegramm von führenden Vertretern des Berliner Kulturlebens: „Die Tauben sind ein nicht wegzudenkendes belebendes Element in unserem Stadtbild.“ Auch der Tierschutzverein protestierte – vergeblich, wie es sich bald zeigte: Die Hamburger Firma gab nun nicht mehr bekannt, wo und wann sie auf Tauben-„Pirsch“ gehen wollte. Und die Angestellten tauchten bald in vielen Stadt-Bezirken auf: Und nun fraßen natürlich die Tauben die vergifteten Brocken. Sie verendeten in wenigen Sekunden; ein kurzer Flügelschlag und ein. leises Gurren.

Viele Berliner erklärten: „Sowat is ne Schweinerei“ und „Der Senat hat doch schließlich andere Sorgen.“