Der amerikanische Olympiasieger im Kugelstoßen, Bill Nieder, der in Rom so überraschend den Weltrekordinhaber Parry O’Brien schlagen konnte, trat später ins Lager der Berufsboxer über, in dem er größere kommerzielle Vorteile für sein Können witterte. Dieser Schritt, aus der eigenen Kunst Kapital zu schlagen, muß wohl fehlgeschlagen sein. Jedenfalls hat Nieder die amerikanische Leichtathletikbehörde gebeten, ihm seine Amateurqualifikation wieder zuzusprechen, ein Antrag, der abgelehnt worden ist. Eine bittere Analogie bietet der Fall von Arthur Rowe, dem Europameister im Kugelstoßen, der sich seinen Titel auf seine aufregende Art und Weise vor vier Jahren in Stockholm holen konnte und der als eine der schärfsten Waffen Englands für die diesjährigen Europameisterschaften in Belgrad galt.

Arthur Rowes Entscheidung, Berufsspieler im Rugbysport zu werden, disqualifizierte ihn automatisch als Amateurleichtathlet. Rowe, der als Schmied in einer nationalisierten Industrie gewirkt hat, sah sich um die goldenen Früchte betrogen, die andere Leichtathleten aus ihren Erfolgen errungen hatten. Er gab als Grund für seinen Schritt an, daß er es sich wirtschaftlich nicht leisten könne, wertvolle Zeit einem Sport zu widmen, der ihm nicht, genügend Einnahmen gewährleiste, um Ersparnisse auf. die Seite zu legen. Als nach den Olympischen Spielen die Angriffe gegen deutsche Spitzensportler einsetzten, die angeblich nicht blütenreine Amateure gewesen sind, und die schließlich zur Disqualifikation des Olympiasiegers Armin Hary führten, entgegnete eine große deutsche Tageszeitung mit einem massiven Angriff auf die merkwürdigen Umstände, die Arthur Rowe eine materielle Existenz ermöglichten. Es ist unbekannt geblieben, ob die englischen Behörden damals eine Untersuchung gegen Rowe einleiteten. Jedenfalls hat er weiterhin die Kugel stoßen dürfen, weil sein Vaterland seiner dringend bedurfte. Jetzt hat er selbst den Schlußstrich unter eine Sportexistenz gezogen, die längst fragwürdig geworden war.

Die Moral des Falles Rowe ist nur zu eindeutig. Zu einer Zeit, in der so viele echte Professionals als echte Amateure in der Leichtathletik gelten dürfen, reicht es nicht mehr aus, anachronistische Regeln als moralische Normen zu propagieren. Darüber hinaus wirft der Fall Rowe aber neue Fragen auf. Gibt es wirklich vertretbare Gründe, warum ein Sportsmann seinen Amateurstatus, in einem Sport verletzen oder sogar einbüßen muß, wenn er als Berufsspieler in einer anderen Sportart tätig ist? Dieser höchst fragwürdige kategorische Sportimperativ trifft beispielsweise nicht auf den englischen Berufsfußballer oder Kricketspieler zu, dessen Behörden es gleich ist, ob er sich für oder ohne Geld in einem anderen Sport betätigt. Tatsächlich erlauben Fußball, Kricket und Tischtennis – den Tennissport wollen wir nur mit einem maliziösen Lächeln streifen – Amateuren sowohl wie Professionals, gleichzeitig an Wettspielen teilzunehmen. Deswegen ist die moralische Einstellung durchaus nicht gesunken.

Der englische „Sunday Telegraph“ hat berichtet, daß drei englische Spitzenfunktionäre, die sich stets als Gralshüter einer Sportmoral mit doppeltem Boden hören lassen, die Absicht hätten, ihre Behörde zu überreden, dem Internationalen Amateur-Athletik-Kongreß einen Antrag vorzulegen, diese doppelte Betätigung als Amateur und Berufssportler prinzipiell zu verbieten. Gott sei Dank kann ein solcher vorsintflutlicher Antrag nicht vor der Tagung in Tokio behandelt werden. Dann könnten die Amateurpriester bereits am eigenen Weihrauch erstickt sein. Aber ein solches Ende wollen wir ihnen ja nicht wünschen.

Alex Natan