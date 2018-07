Von Ingrid Neumann

Die Hauptversammlung der Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke AG, Düsseldorf-Oberkassel, war nach zweijähriger Pause einberufen worden; aber sie fand nicht mehr statt. Die Aktionäre wurden schnellstens wieder ausgeladen, als sich die Verwaltung mit spürbarer Erleichterung endlich in der Lage sah, den durch die seit mehr als 2 Jahren schwebende Verfassungsklage blockierten Umwandlungsbeschluß vom Dezember 1959 zu verwirklichen. Am Dienstag vergangener Woche hat – in dem von dem Düsseldorfer Registerrichter angestrengten Normenkontrollverfahren – der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes entschieden, daß das Umwandlungsgesetz vom 12. November 1956 nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Die Umwandlung der Feldmühle auf die Flick’sche AG für Papier- und Zellstoffinteressen konnte also eingetragen – d. h. wirksam – werden. Keine 24 Stunden nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe hatte das Düsseldorfer Registergericht schon die Konsequenz gezogen: Am Mittwoch vergangener Woche hat damit die alte Feldmühle, Papier-und Zellstoffwerke AG aufgehört zu existieren; als Feldmühle AG wird das Unternehmen jetzt, fortgeführt, die Umwandlungsadresse war nur ein kurzes Zwischenspiel.

Die angesetzte Hauptversammlung – es ist bisher weder über das Geschäftsjahr 1960 noch über 1961 berichtet worden – hat sich damit nach Ansicht der Feldmühle-Verwaltung, die jetzt nur noch einem Aktionär, nämlich der Flick KG verantwortlich ist – erübrigt. Die 16prozentige Dividende (für 1960), die in der HV beschlossen werden sollte, wird nunmehr dem seinerzeit den freien Aktionären vorgeschlagenen Abfindungsangebot zugeschlagen, das sich damit auf 786 % (Börsenkurs am Umwandlungsstichtag 840 %) erhöht. Ein inzwischen eingeleitetes Spruchstellenverfahren zur Überprüfung der Angemessenheit des angebotenen Kurses wird den „Fall Feldmühle“ dann endgültig beschließen. Ein zweifellos wichtiger, wenn auch sicherlich nicht mehr dramatischer letzter Akt steht also noch aus, was jedoch nichts daran ändert, daß den eigentlichen Schlußstrich das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 7. August 1962 gezogen hat.

Warum hatte hier das höchste Gericht der Bun-’desrepublik in die an dramatischen Höhepunkten nicht eben arme Auseinandersetzung zwischen Groß- und Kleinaktionären eingreifen müssen? Am 22. Dezember 1959 hatte eine außerordentliche HV des Unternehmens die Umwandlung auf ihren Hauptaktionär, die eigens zu diesem Zweck entstandene AG für Papier- und Zellstoffinteressen des Hauses Flick beschlossen. Die freie Minderheit von damals 21 % des Kapitals sollte „aussteigen“ und abgefunden werden. Aber während bei rund 300 anderen westdeutschen Gesellschaften die entsprechenden Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes nahezu ohne Widerstand bemüht wurden, lieferte der Fall Feldmühle Schlagzeilen. Fast geschlossen hatte sich die westdeutsche Aktionärsopposition gegen den Mehrheitseigner Flick formiert: Mit dem Vorwurf des „ungerechtfertigten Machtmißbrauchs“ kämpfte die Minderheit gegen ihre „Ausbootung“. In der damaligen turbulenten HV stimmten 4,5 % des anwesenden Kapitals gegen die Umwandlung; in Händen des Großaktionärs befanden sich damals – nach offizieller Lesart – etwa 79 % des Feldmühle-Kapitals.

Eine beim Landgericht Düsseldorf beantragte Einstweilige Verfügung untersagte der Feldmühle-Verwaltung zunächst, den Umwandlungsbeschluß beim Registergericht anzumelden. In der Begründung dazu hieß es u. a., daß die §§ 9 und 15 des Umwandlungsgesetzes dem Grundgesetz widersprächen und zwar insbesondere den Gleichbehandlungsgrundsatz und der Eigentumsgarantie. Beide Runden vor dem Landgericht, auch die nachfolgende Hauptverhandlung gingen eindeutig zugunsten der sich wehrenden Minderheit aus. Erst in der Berufung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf kam wieder der Großaktionär Friedrich Flick zum Zuge: die Einstweilige Verfügung wurde im Frühjahr 1960 als unbegründet aufgehoben. Das hätte schon das Ende der Auseinandersetzung sein können, zumal der Hauptopponent Hermann D. Krages sich ohnehin inzwischen mit dem Hause Flick „arrangiert“ hatte. (Aus dem gleichen Grunde wird er auch jetzt seine nach der Umwandlungs-Hauptversammlung angestrengte Nichtigkeits- und Anfechtungsklage nicht mehr aufrechterhalten).

Aber da der Düsseldorfer Registerrichter trotz des OLG-Beschlusses eigene Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit bekommen hatte, wurde die Eintragung des Umwandlungsbeschlusses weiterhin vertagt. Am 23. Mai 1960 war die Verfassungsklage in Karlsruhe erhoben worden. Das Urteil hat lange auf sich warten lassen; der Verkündungstermin war nicht weniger als dreimal verschoben worden. Daß der eigentliche Initiator dieses bedeutsamen Streites um die Minderheitenrechte und die Großaktionärsvorrechte gar nicht mehr an dem Ausgang des Verfahrens interessiert ist, – weil er seine private „Abfindung“ längst erhalten hat – schmälert nicht die grundsätzliche Bedeutung des Karlsruher Urteils, das zugleich auch alle anderen längst vollzogenen Umwandlungen nachträglich eindeutig sanktioniert hat.

– In der Urteilsbegründung heißt es u. a., das Bundesverfassungsgericht verkenne nicht, daß gegen die Mehrheitsumwandlung erhebliche Bedenken geltend gemacht werden können. Bedenken könnten dagegen bestehen, daß „gegenüber den Aktionären eine Entziehung ihres aktienrechtlichen Eigentums ohne Legitimation durch einen von der Rechtsordnung inerkannten Zweck und ohne zwingenden Grund auch nicht unter Entschädigung gerechtfertigt sei; dies um so weniger als eine Mitnahme der Minderheit gerade bei der Umwandlung im eine andere Aktiengesellschaft von deren eigener Rechtsform her zwanglos möglich sei. Die Rechte der Aktionäre dürften also nur soweit eingeschränkt werden, wie dies zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft unentbehrlich sei.“