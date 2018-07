Inhalt Seite 1 — Milliarden für den Mann im Mond Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Für das Geld, das die Vereinigten Staaten ausgeben werden, um einen Mann zum Mond zu schicken, könnten wir das Gehalt der Lehrer und Professoren aller privaten und staatlichen Institute des Landes, vom Kindergarten bis zur Hochschule, zehn Jahre lang um zehn Prozent erhöhen, dazu 200 Universitäten mit je zehn Millionen Dollar substantiell helfen, 50 000 Studenten sieben Jahre lang ein Stipendium geben, Zehn medizinische Fakultäten bei uns und in 53 jungen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine komplette Universität einrichten, außerdem drei weitere Rockefeller Foundations gründen, und wir hätten dann immer noch 100 Millionen Dollar übrig zur Förderung des Verständnisses für die Wissenschaft.“

Der Mann, der diese Rechnung soeben in der Zeitschrift „Saturday Review“ aufgestellt hat, gehört zu den bedeutendsten Köpfen der amerikanischen Wissenschaft: Warren Weaver Mathematiker und Präsident zahlreicher wissenschaftlicher Gremien, und bis vor kurzem Leiter der militärischen Grundlagenforschung im Pentagon.

Die Opposition im Lager der Wissenschaft gegen Präsident Kennedys Forderung, spätestens 1970 einen Amerikaner auf dem Mond zu sehen, wächst ständig. Merkwürdigerweise sind es gerade jene Forscher, deren Interesse an einer Erkundung der Mondoberfläche am größten ist, die Kosmologen, Astrophysiker und Geologen, die sich besonders bitter über das kostspielige Programm beklagen. Ihrer Meinung nach entbehrt das beabsichtigte Experiment jeder wissenschaftlichen Vernunft, weil alle Aufgaben, die ein Astronaut während seines naturgemäß auf kurze Zeit begrenzten Aufenthaltes auf dem Mond erfüllen kann: Bodenproben sammeln und Messungen vornehmen, sich mindestens ebensogut mit einem Roboter durchführen ließen, mit einer Maschine,

die billiger herzustellen ist, als die umfangreichen Apparaturen, die ein Astronaut benötigt, um auf dem atmosphärelosen Himmelskörper existieren zu können und sich gegen die extremen Temperaturschwankungen und die starke Radioaktivität zu schützen;

deren Gewicht sich zu dem eines Menschen samt Raumanzug und aller anderen Aggregate zur Aufrechterhaltung seines Metabolismus etwa wie 1 :20 verhält – der sich daraus ergebende Unterschied in den Kosten für die Trägerrakete ist unvergleichlich viel höher – und

die längst schon auf dem Mond hätte gelandet werden können, wenn die Entwicklung eines Roboter-Programms mit der gleichen Intensität betrieben worden wäre wie das Man-on-the-Moon-Projekt.

Nach vorsichtiger Schätzung würde man für eine intensive wissenschaftliche Mondexpedition mit Instrumenten statt Menschen insgesamt etwa 6 Milliarden Dollar aufwenden müssen, also nur ein Fünftel der 30 Milliarden, die mindestens erforderlich sind, um das für die Forschung nicht annähernd so ertragreiche Apollo-Projekt durchzuführen: Die Reise dreier Astronauten zu einer lunaren Umlaufbahn, von der aus zwei Besatzungsmitglieder in einer Raumfähre auf den Mond und nach vier Tagen wieder zurück zum Mutterschiff gebracht werden.

Vom Standpunkt der Wissenschaft aus ist das geplante Unternehmen ein Luxus von gigantischer Aufwendigkeit. Mindestens 24 Milliarden Dollar werden, dabei für einen unwissenschaftlichen Zweck ausgegeben, für ein technologisches Wettrennen um das nationale Prestige.