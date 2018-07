Inhalt Seite 1 — Schwer wildern ist schlimmer als Gott lästern Seite 2 Auf einer Seite lesen

T m Bundesrat hat kürzlich der Herr Vorsitzende - des Rechtsausschusses der Ländervertretung der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß der den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegte "Entwurf 1962" eines neuen Strafgesetzbuches "die Reformbestrebungen für die nächsten Jahrzehnte endgültig abschließen werde". Ich bin ziemlich sicher, daß sich di£se Hoffnung nicht erfüllen wird. Dem Psychologen stünde es schlecht an, die sich über mehr als fünf Jahre erstreckende Arbeit der Großen Strafrechtskommission von Bund und Ländern zu kritisieren, denn vom Handwerk des Juristen versteht er nichts. Er kann sich nur fragen, an welchen Modellvorstellungen vom Wesen des Menschen, und der Gesellschaft der Entwurf orientiert ist. Gerade an dieser Stelle aber tauchen ernsthafte Probleme auf.

Das tragende Gerüst des Strafr echts sind Sätze über Art und Ausmaß der angedrohten Strafen. In seltsam zirkulärer Weise definieren diese Sätze sogar Begriffe wie "Verbrechen" und "Vergehen", denn im ersten Fall handelt es sich nach § 12 um "rechtswidrige Taten", die durch Zuchthausstrafen (im Ausmaß von mindestens zwei Jahren) bedroht werden, während als "Vergehen" bezeichnete rechtswidrige Taten durch Gefängnis (von einem Monat bis zu zehn Jahren), durch Strafhaft und durch Geldstrafen geahndet werden. Hält man daneben eine vor erst fünf Jahren formulierte nüchterne Feststellung des Generalstaatsanwaltes im Lande Hessen, daß nämlich "der Vollzug der Zuchthausstrafe sich von dem Vollzug der Gefängnisstrafe kaum unterscheidet und auch gar nicht unterscheiden kann", so wird der nur an den Straffolgen ablesbare Unterschied zwischen "Verbrachen" und "Vergehen" nicht eben deutlicher. Es handelt sich offenbar um eine im Prinzip als einheitlich gedachte Skala der Strafen, auf der sich diese im wesentlichen durch ihre Dauer unterscheiden.

Laut § 60 des Entwurfes ist die " Grundlage für die Zumessung der Strafe die Schuld des Täters", denn der Entwurf " bekennt sich", wie es in der Begründung heißt," zum Schuldstrafrecht". Dieses Bekenntnis impliziert eine Absage an eine von Franz v. Liszt, Gustav Radbruch und Filippo Gramatica ausgehende Gedankenrichtung, die 1947 zur Gründung einer internationalen Gesellschaft für " Soziale Verteidigung" geführt hat. Schade! Dem "Bekenntnis" des Entwurfes liegt die Annahme zu Grunde," daß es menschliche Schuld gibt, daß sie festgestellt und gewogen werden kann" Über diese These lohnt es sich ernsthaft nachzudenken! Sehen wir uns zunächst einmal an, was dabei herauskommt, wenn man Schuld und Strafe mit einem gemeinsamen Maßstab festzulegen versucht: Bezüglich der angedrohten Höchststrafen —" Gefängnis bis zu zwei Jahren"— stehen die folgenden Vergehen auf einer Stufe: Üble Nachrede (§173), Unerlaubte Veranstaltung einer Lotterie (§357), Herbeiführung einer Brandgefahr C§321), Fahrlässiger Falscheid (§437), Sachbeschädigung (§249), Bruch des Steuergeheimnisses (§473) und Verletzung der Unterhaltspflicht (§200)., Schwerer bestraft, nämlich im Höchstfall mit Gefängnis bis zu drei Jahren,werden. Beschimpfung einer Religionsgesellschaft (§188), Jagdwilderei (§276), Amtserschieichung (§486), Entziehung elektrischer Energie (§243) und Gotteslästerung (§187). Diese Taten verfallen allerdings einem geringeren " sittlichen Unwerturteil" als etwa die schwere Jagdwilderei (§277), die beispielsweise " zur Nachtzeit" oder " unter Anwendung von Schlingen"erfolgt; darauf stehen nämlich fünf Jahre Gefängnis. Eine Aufzählung dieser Art kann nur den Zweck haben, die Problematik der Übersetzung von Schuld in Strafe deutlich zu machen. Es handelt sich hier um die Konstruktion einer einheitlichen Skala für eine große Anzahl disparater und miteinander kaum vergleichbarer Sächverhalte. Die in den Strafdrohungen enthaltenen Zahlen lassen eine Exaktheit der Schuldwaage vermuten, die bei näherem Zusehen kaum zu realisieren sein dürfte. Warum, wiegt zum Beispiel die " Verletzung fremden Fischereirechts"(§279) bloß ein Drittel so schwer wie die " Verletzung fremden Jagdrechts"(§276)? Besonders schwere Fälle beider Vergehensarten stehen in einem Schuldverhältnis von 5:3, jedoch stellt sich eine Proportion von 5:5ein, wenn die beiden Arten der Wilderei gewerbsmäßig betrieben werden — nun wird der sonst geringer geachtete Fisch dem Wildbret gleichwertig.

Als Psychologe frage ich mich natürlich auch, ob für Jahre im Gefängnis die einfache arithmetische Skala unseres Zahlensystems gültig ist. Drei Mark sind dreimal soviel wie eine Mark. Gut und schön, das kann sich jedes Milchmädchen ausrechnen. Aber sind fünf im Gefängnis verbrachte Jahre wirklich gleich sechzig Gefängnismonaten? Es wäre ja immerhin denkbar, daß gelebte und — nota bene — als Sühne zu empfindende Zeiten sich nach dem Fechnerschen Gesetz verhielten, daß sie also miteinander logarithmisch zu vergleichen wären. Ich weiß das nicht. Aber weiß man es denn überhaupt? Mein Argument zielt auf die logische Inkonsistenz der Bindung des Straf rechts an den Schuldbegriff. Diese wäre nur dann möglich, wenn dem . Gesetzgeber ein absoluter Begriff der Schuld zur Verfügung stünde. Dem ist aber nicht so, denn ausdrücklich wird "die Vorwerfbarkeit" als "sachlicher Inhalt der Schuld" herausgearbeitet. Nicht allein aus Gründen der Sprachästhetik sind hier Bedenken anzumelden; denn "Vorwerfbarkeit" bezeichnet eine Möglichkeit auch dann, wenn von ihr kaum jemand Gebraudi macht. Außerdem dürfte es schwierig sein zu entscheiden, warum ein Vorwurf, der irgendwo und irgendwann von irgend jemandem erhoben wurde, nicht das vorgeworfene Verhalten mit der Eigenschaft der "Vorwerfbarkeit" ausstatten und damit zur Schuld stempeln sollte. Nicht selten wird zum Beispiel weiblichen Personen das Rauchen oder die auffällige Bemalung der Fingernägel zum Vorwurf gemacht. Wahrscheinlich gibt es auch heute noch einige Bewohner der Bundesrepublik, denen eine Eheschließung mit Andersfarbigen als vorwerfbar erscheint. Der Gesetzgeber bezeichnet Handlungen dieser Art aber nicht als rechtswidrig. Er tut dies fließt > — Gott sei Dank! —, weil er für sie keine Strafen vorgesehen hat. Also gibt es in diesen Fällen auch keine Schuld, denn "SchuM wird als Vorwerfbarkeit derjenigen Willensbildung verstanden, die zu rechtswidrigen Taten geführt hat". Vorwerfbar sind somit nur mit Strafen bedrohte Taten, mit anderen Worten: Erst durch die Strafdrohung werden Taten vorwerfbar. Der Gedanke dreht sich im Kreis: Die potentielle Vorwerfbarkeit ist eine begriffliche Leerform, die erst durch, den Gesetzgeber einen Inhalt empfängt. Im Grunde sagt sie uns daher über das Wesen der Schuld gar nichts! Es will mir nicht einleuchten, wie sich ein "Bekenntnis" — das nämlich zum Schuldstrafrecht — auf eine so un, gesicherte Basis stellen läßt.

Ich halte durchaus dafür, daß es echte und schwere Schuld gibt; aber die Kategorie selbst entzieht sich der menschlichen Verwendung. Sie paßt ausschließlich in eine Beschreibung des Verhältnisses zwischen menschlichen Individuen und Gott, da sie die Allwissenheit und die absolute Gerechtigkeit dessen impliziert, der allein das Maß der Schuld abzuwiegen vermag. Ein Strafrecht aber, das auf den Bahnen einer säkularisierten Theologie wandelt, dürfte dem Vorwurf der Blasphemie kaum entgehen. Menschen können nur bei den ihrem menschlichen Geist zugänglichen Aspekten bleiben.

Genau das ist das Anliegen der internationalen Gesellschaft für "Soziale Verteidigung". Es kann in einem solchen Recht nur von "Mäßregeln" die Rede sein, die eine Gesellschaft durch eigens dafür eingesetzte Organe beschließt und in besonde ren Fällen ergreift, um sich vor Handlungen i zu schützen, die als Bedrohungen des Individual iünd des Gemeinschaftslebens empfunden — oder noch besser:, als solche nachgewiesen — werden. Wahrscheinlich würden weitaus die meisten der im Entwurf mit Strafe bedrohten Handlungen auch in ein "Schutzrecht" übernommen werden müssen. Der wesentliche Unterschied aber läge in der nun mit aller Intensität zu stellenden Frage nach der Art und der Tauglichkeit der Maßregeln. Strafen braudien bloß unangenehm, zu sein, und das sind Gefängnis und Zuchthaus zweifellos. Maßnahmen aber müssen bestimmbare Wirkungen haben. Bezüglich der Freiheitsstrafen von dieser oder jener Art und Länge tappen wir da freilich noch sehr im Dunkeln. Es müßte aber doch seltsam zugehen, wenn es uns — vorausgesetzt, daß wir dies wirklich wollen! — nicht in den nächsten Jahrzehnten gelingen sollte, die Wirkungen zu ergründen und vielleicht auch andere, wirkungsvollere Behandlungsstrategien aufzufinden. Spätestens dann aber werden sich neue Reformbestrebungen einstellen. Dann aber wird von der Steuerung des Verhaltens durch re sozialisierende Lernprozesse die Rede sein, und nicht mehr von Sühne und Schuld.

Wie die Dinge liegen, haben wir sehr viel Veranlassung, die Begrenztheit unserer Kenntnis "bessernder" Lernprozesse mit aller Offenheit zu beti" n, - Aber das wt kein Grund, an der SchuldSühne Metaphysik festzuhalten. Die Rechtsprechung könnte schon heute in ihrem Denken den Strafbegriff ausmerzen und die in Urteilen geforderten Maßnahmen nicht als solche der Sühne, sondern des Umlerneris auffassen. Wahrscheinlich werden sich manche Maßnahmen, Hie angeordnet wurden, als unzweckmäßig erweisen. Das ist bedauerlich, aber wohl unvermeidbar. Man sollte davor nicht zurückschrecken, sondern sich lieber überlegen, daß es im Rahmen eines Schuldstrafrechts für Menschen überhaupt und prinzipiell keine Möglichkeit gibt, die Tauglichkeit und damit die Gerechtigkeit einer Strafe abzuschätzen. Das hieße, Gottes Willen und Gottes Maß kennen. Die Lükkenhaftigkeit unseres empirischen Wissens ist der völligen und unauflösbaren Unwissenheit immer noch vorzuziehen.