Am gleichen Tag, an dem die Bundesbank, zum ersten Male mit ernsten Konjunktursorgen an die Öffentlichkeit trat, zeigten sich am deutschen Aktienmarkt deutliche Anzeichen einer Kurserholung. Das könnte zufällig gewesen sein, andererseits deutet einiges darauf hin, daß die Umkehr der Kurse durch das sanfte Eingreifen einer Großbank erfolgt ist, die vielleicht vermeiden wollte, daß durch den kritischen Bundesbank-Bericht eine nochmalige Baisse-Bewegung ausgelöst würde. Als nun eine gewisse „Marktpflege“ in den Kursen sichtbar wurde, merkte die Baisse-Spekulation auf. Sie stellte sofort alle Leer-Verkäufe ein und versuchte, auf möglichst niedriger Basis das vorverkaufte Material einzudecken. Das war leichter gesagt als getan, denn plötzlich war der sonst so überreichlich versorgte Aktienmarkt leer. Mit Eintreten der Stabilität hörten die Exekutionen, d. h. die Zwangsverkäufe von Aktien (weil ihr Wert keine ausreichende Kreditsicherung mehr bot) automatisch auf. Die Banken stellten ihre Verkäufe auf eigene Rechnung ein und das Publikum, durch die steigenden Kurse ermutigt, war ebenfalls nicht mehr geneigt, seine Papiere zu den „Schandkursen“ zu veräußern. Kurssteigerungen von 10 bis 20 % innerhalb weniger Tage waren die Folge.

Aber ist das schon die Tendenzwende? Diese Frage wird leidenschaftlich diskutiert. Zwei Meinungen prallen hart aufeinander. Die Pessimisten weisen auf die sich ständig verschlechternde Konjunkturlage hin, auf die nachlassende Investitionbereitschaft und auf die geringste Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im Ausland, also auf Faktoren, die im kommenden Jahr voll wirksam werden können. Die andere Seite leugnet diese keinesfalls; sie macht jedoch geltend, daß das viel zitierte Konjunkturtief in den heutigen Aktienkursen bereits zum Ausdruck gebracht worden ist. Das gleiche gilt für die politischen Soigen, die sich aus der Ost-West-Spannung um Beilin ergeben.

Bislang ist es nicht gelungen, eine Annäherung der Standpunkte herbeizuführen. Argumente allein überzeugen an der Börse auch nicht. Wem alle Leute, die sich heute in bewegten Wortei über die schlechten Aktienkurse beschweren und von Verschleuderung erstklassiger Substanz sprechen, ihren Reden Taten folgen lassen würder, d. h. durch Aktienkauf dokumentieren, daß sie ihren eigenen Argumenten auch mit dem finanziellen Risiko folgen, wäre das Schlimmste an der Börse überwunden. An der Börse wirkt nur das Beispiel. Deshalb ist es auch völlig fehl am Platze, den Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard um ein beruhigendes Wort zur Börsenlage zu bitten, wies es kürzlich der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Gerhard Fritz tat. Kein Erhardscher Appel wird die Börse beeindrucken, wenn er nicht in Verbindung mit Taten steht. Und das kann ja wohl nicht erwartet werden.

Unter diesen Umständen ist es bezeichnend, wenn man erfährt, daß die sogenannten potenten Anleger also vornehmlich die Kapitalsammelstellen, den steigenden Kursen nicht gefolgt sind. Sie wollten den Kursen nicht nachlaufen, sondern halten einen neuen Rückschlag immerhin für möglich. Sie verweisen darauf, daß ohne aktive Beteiligung des Auslandes keine Hausse ausbrechen kann. Aber das ausländische Kapital ist gegenüber den deutschen Werten zurückhaltender als früher. Einmal spielt dabei das politische Berlin-Risiko eine gewisse Rolle, zum anderen gilt die Bundesrepublik nicht mehr als Wirtschaftswunderland. Immerhin ist es tröstlich zu hören, daß man auf die deutschen Aktien dennoch wieder aufmerksam geworden ist, und zwar wegen der bei ihnen erzielbaren – international gesehen – hohen Rendite. Die deutschen Börsen sind also keineswegs abgeschrieben. Doch man wartet ab, was in letzter Zeit auch richtig war. Denn mehr konnte niemand an der Börse verdienen, als wenn er sich flüssig hielt und nichts tat... Kurt Wendt

Die Breitenburger Portland-Cement-Fabrik, Hamburg, hofft, für 1962 wieder den gleichen Umsatz erzielen zu können wie für 1961. In den letzten Monaten hat sich das Geschäft flüssiger entwickelt als zu Beginn des Jahres. Von der Flutkatastrophe wurde das Unternehmen nicht betroffen. Für 1962 und 1963 sind Investitionen in Höhe von 13 Mill. DM vorgesehen. Die finanziellen Mittel dafür werden – soweit sie nicht durch die Gesellschaft selbst erwirtschaftet werden können – durch langfristige Darlehen aufgebracht, die zum Teil schon aufgenommen wurden. Eine Kapitalerhöhung steht also nicht in Aussicht. Für 1961 wurden erneut 14 % Dividende gezahlt. Sie allein würde den Kurs von 560 % nicht rechtfertigen. Die Ertragskraft des Unternehmens geht weit über das hinaus, was in der Dividende zum Ausdruck kommt. Außerdem ist bei der Kursbeurteilung zu berücksichtigen, daß die Börsennotiz zeitweise durch Arrondierungskäufe einiger Aktionärsgruppen beeinflußt worden ist.