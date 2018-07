Inhalt Seite 1 — Und wo bleibt der Mensch? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

In der Tat: jetzt sind wir an den Punkt gelangt, wo der Wortstreit sich auf eine gründliche Untersuchung der zur Debatte stehenden Begriffe nebst deren Illustration durch handgreifliche Sachnachweise einlassen müßte; das aber ginge weit über alles einer nicht fachlich spezialisierten Leserschaft Zumutbare hinaus.

Darum zuletzt nur noch einige, möglichst kurz gefaßte, Antworten.

Das Lessing-Zitat, das Josef Müller-Marein in die Diskussion warf, spricht gar nicht von Stilen, sondern von Kunstgattungen. Auf den Fall des sich in allen möglichen Stilen ausdrückenden Künstlers dürfte es nicht anwendbar sein, sondern nur auf die Vermischung mehrerer Kunstgattungen in einem Werke.

Weiter: zu den „Akkorden ohne Funktion“ bei Bartók, Debussy und anderen, die Müller-Marein als Vorläufer der Dodekaphonie in Anspruch nimmt. Die „funktionsfremden“ Akkorde sind bei diesen Komponisten koloristische Werte, die im Ganzen der tonalen Grundstruktur sozusagen mitschwimmen, von ihm getragen, ertragen, ja, legitimiert werden. Nun heißt es: Schönberg hat die Konsequenz daraus gezogen. Hat er! Wer weiß aber, ob nicht vielleicht gerade die Konsequenz eines vordem unkonsequent, gelegentlich, gleichsam improvisatorisch gebrauchten Kunstmittels ein grundsätzlicher Irrtum sein kann?

Daß Schönberg selbst in der Anwendung seiner „Konsequenz“ inkonsequent war, spricht für sein Künstlertum wie gegen seine „konsequente“ Theorie. Denn diese hätte ihre Notwendigkeit – was in der Kunst gleichbedeutend ist mit Schlüssigkeit – ja nur durch entschiedene Absage an den weiteren Gebrauch der „bisherigen“ Komponiermethoden erhärten können.

Unser Thema war: der Wert der Zwölftönetechnik und ihrer mechanischen Abarten für das lebendige Musikschaffen überhaupt, nicht für das Renommee bestimmter Komponisten. Da wäre noch festzustellen, daß bei allen unseren Erörterungen zu wenig vom Urteil des Gehörs die Rede war. Wobei ich nicht nur an das Ohr als physisches Organ denke, sondern auch an die dahinter liegende Bewußtseinssphäre, zu der es die Geräuscheindrücke weiterleitet. Beides zusammen: das Ohr und jene Bewußtseinssphäre, verstehe ich unter „Gehör“. Und dieses Gehör ist wiederum ein Organ des ganzen Menschen.