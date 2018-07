Nun ja, einige Dinge in dieser Woche waren ganz reputierlich – die Tschechow-Dramatisierung vorweg, die Rudolf Vogel und Eva Maria Meineke unter Rainer Erlers Regie mit so viel persiflierendem Witz herunterspielten, daß die nachgeholte Lektüre des erzählerischen Anlasses später enttäuschte. Sauber und zuverlässig gemacht drei Dokumentarsendungen, hier zuerst Reichert-Sommers Titanic-Reportage und Leitermanns Filmbericht über die UNO-Armee in und beim Gazastreifen; das neue Stück der „Zeugen-des-Jahrhunderts“-Serie (diesmal Admiral Ruge gewidmet) litt wie seine Vorgänger darunter, daß Rennfahrer, Marineoffiziere und Feuilletonisten nur sehr bedingt Repräsentanten der großen Tendenzen eines Jahrhunderts sind. Zeugen im Sinne dieser Sendereihe sind auch Rechtsanwälte, Gutsbesitzerswitwen und Zollamtsvorsteher, wobei hinzugefügt werden soll, daß es sich dabei um sehr gewinnende Professionen handelt. Sonst wieder die üblichen Filme und Wiederholungen. Selbst in den Intendantenstuben spricht man von einer gewissen „Durststrecke“.

Es fragt sich, ob sie so über die Maßen trocken sein mußte. Und bei diesem Anlaß soll denn noch einmal gesagt sein, daß es Dutzende von preisgekrönten japanischen, amerikanischen und westeuropäischen Fernsehspielen gibt, die man bei solcher Urlaubsflaute für relativ billiges Geld synchronisiert ausstrahlen könnte. Zaghafte Versuche in dieser Richtung hat man jetzt mit der Übernahme von schweizerischen und schwedischen Produktionen gemacht: eine Show, ein Theaterstück, eine Reportage. Es wäre besser mit den Juli- und Augustwochen bestellt gewesen, wenn man auch große Fernsehspiele und Fernsehfilme importiert hätte, statt sich mit einem landeseigenen Verlegenheits-Sammelsurium zu behelfen. lupus