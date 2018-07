Die Fieberkurve der Börse zeigt in den letzten Tagen wieder Symptome leichter Besserung; das ändert nichts daran, daß sie nach wie vor mit dem Pessimismus eines Schwerkranken in die Zukunft blickt. Der Börse wird nachgesagt, daß sie das Gras wachsen sieht. Ob dem nun so ist oder nicht – ihre nüchterne Scharfäugigkeit ist bisweilen gepaart mit einem fatalen Hang zur stimmungsmäßigen Übertreibung –, fest steht nicht erst seit gestern, daß das Gras, das seit einiger Zeit auf dem Wirtschaftsacker der Bundesrepublik heranwächst, nicht gerade die Farbe der Hoffnung trägt. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte Bericht der Bundesbank für den Monat Juli bestätigt das aufs neue. Wohl noch nie bediente er sich einer so ernsten Sprache.

In der Sicht der Bundesbank bietet die westdeutsche Wirtschaft zur Zeit das Bild eines Mannes mit rosigen Wangen, der sich nach außen noch recht vital gibt, dessen immer häufiger wiederkehrende Herzattacken aber keinen Zweifel mehr darüber lassen, daß er an schweren Kreislaufstörungen leidet. Immer noch erhält die Konjunktur durch die noch nicht abgeklungenen Auswirkungen der Übernachfrage der letzten zehn Jahre starke Impulse. Die vom Verbrauch ausgehenden Antriebskräfte haben sich sogar durch die Lohnwelle und die fortschreitende Verausgabung der in der Vergangenheit angesammelten Guthaben des Bundes und der Länder verstärkt. Hinter dieser Fassade äußerer Geschäftigkeit und Wohlbefindens aber zeigt die Wirtschaft klar zu diagnostizierende Anzeichen der Ermattung.

Die Außenhandelsbilanz liegt im Trend zunehmender Verschlechterung, und die Investitionsneigung der privaten Wirtschaft läßt mehr und mehr nach. Exporterfolge und Investitionstätigkeit der Unternehmer sind die beiden Pfeiler, auf denen die Nachkriegskonjunktur – der Bundesrepublik aufgebaut ist. Wenn sie zusammenbrechen, verliert auch der das konjunkturelle Gerüst jetzt noch zusammenhaltende Verbrauch seine reale Stütze. Das sind in der Tat beunruhigende Zukunftsperspektiven.

Der Gründe für das Nachlassen der letztlich entscheidenden Kräfte der Konjunktur gibt es eine ganze Reihe. Die wachsenden Schwierigkeiten für die deutsche Ausfuhr stehen im Zusammenhang mit dem schwächer gewordenen Konjunkturauftrieb wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik in Europa. Dazu kommt, daß der Preisrückgang für Rohstoffe auch die Aufnahmefähigkeit der meisten Überseeländer beeinträchtigt. Die entscheidende Ursache für die sich immer deutlicher abzeichnende Exportschwäche liegt jedoch in der beträchtlichen Verschiebung der Preisrelationen zwischen der Bundesrepublik und dem Ausland in den vergangenen eineinhalb Jahren.

Nach Auffassung der Bundesbank hängt wiederum das „bis zu einem gewissen Grade“ mit der DM-Aufwertung im Frühjahr 1961 zusammen. Keinen Hehl macht sie aber auch aus ihrer Meinung, daß die über den Produktivitätszuwachs weit hinausgetriebenen Lohnsteigerungen bei der Verschlechterung der Außenhandelsposition, eine ebenso unheilvolle Rolle gespielt haben, wie sie entscheidend mitverantwortlich sind für die sich immer stärker abzeichnende Investitionsmüdigkeit der Unternehmer. Das ständige Ansteigen des Kostenniveaus und damit zusammenhängend der laufende Rückgang der Gewinnmargen muß sich auf die Dauer negativ auf die unternehmerische Aktivität auswirken.

So ist es; und soweit wäre denn auch nicht nur die Diagnose, sondern auch die sich aus ihr ergebende Therapie klar: Die Bundesbank empfiehlt Selbstbeschränkung der Arbeitnehmer bei ihren Lohnforderungen, stärkeren Widerstand der Unternehmer gegen sie, soweit sie exzessiv sind, und eine Fiskalpolitik des Staates, die nicht expansiv wirkt. Maßhalten also auf der ganzen Linie und goldene Worte dazu; wer aber in der Bundesrepublik glaubt im Augenblick denn noch daran, daß die Gewerkschaften, die Unternehmer und der Staat sich diese Worte in der ihnen jeweils zuvorkommenden Weise ernsthaft zu Herzen nehmen!

Offenbar niemand; anders sind die „geradezu sensationellen Kursstürze“ (Bundesbank) der letzten Wochen und Monate, für die es auch nach Auffassung des Zentralnoteninstituts auf dem Boden der wirtschaftlichen Tatsachen allein keine wirklich befriedigende und überzeugende Erklärung gibt, nicht zu verstehen. Sie sind der Ausdruck einer sich in harten Zahlen, Verlusten und hier und da nun auch schon in spektakulären Zusammenbrüchen niederschlagenden Unsicherheit über die weitere politische Entwicklung, zu der nun auch ein weit über den wirtschaftlichen Bereich hinausreichendes allgemeines Mißtrauen in die Kraft der Regierung gekommen ist, mit dem Problem des in immer stärkere Interessengruppen zerspaltenen Staates in demokratischer Manier fertig zu werden.