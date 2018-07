Inhalt Seite 1 — Wie groß ist der Vorsprung der Sowjets? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit den kombinierten Satellitenflügen der beiden Kosmonauten Nikolajew und Popowitsch hat die Sowjetunion der Welt gleich ein ganzes Bündel von Lehren erteilt. Chruschtschows Raumfahrtexperten ist es gelungen, jeden Zweifel an dem russischen Vorsprung im Wettrennen zum Mond aus dem Weg zu räumen. Sie konnten demonstrieren, daß ihre Raketen leistungsfähiger sind als die bisher von den Amerikanern konstruierten, und sie haben mit der Einhaltung des politisch wirkungsvollsten Starttermins und auch mit der Annäherung der beiden Raumschiffe bis auf Sichtweite bewiesen, daß sie imstande sind, ihre Weltraumexperimente mit bisher nicht erreichter Präzision durchzuführen.

Die Wostok-Schiffe unterscheiden sich, soweit wir wissen, weder in ihrer äußeren Form noch in ihrer Ausstattung sonderlich von den Mercury-Kapseln, aber sie sind geräumiger und schwerer als diese. Jedes zusätzliche Pfund an Kapselgewicht jedoch macht sich gleich vielfach im Startgewicht der Rakete bemerkbar und damit in der Schubleistung, die erforderlich ist, um das Raumschiff auf seine Umlaufbahn zu bringen. Man schätzt, daß allein der tägliche Bedarf eines Astronauten an Wasser und Nahrungsmitteln, also etwa 6 Pfund, das Startgewicht um zwei bis drei Zentner erhöht.

Bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde (NASA) gilt es als sicher, daß die Russen mit ihrem Doppelstart die Möglichkeit der Rendezvous-Technik erproben wollten. Ähnliche Versuche der Amerikaner, allerdings mit unbemannten Satelliten, hatten bislang noch keinen Erfolg.

Sehr viel Wert wird in Kreisen der US-Experten der Erfahrung zugemessen, daß ein Mensch viele Tage lang schwerelos bleiben kann. Dieser Zustand läßt sich im Laboratorium nur in grober Annäherung imitieren, und gerade die Experimente der amerikanischen Luftwaffe im Weltraum-Simulator in Marietta, Georgia, hatten in letzter Zeit Bedenken aufkommen lassen, ob ein Mensch mehr als 24 Stunden Raumfahrt zu ertragen vermag, ohne Schaden an seiner Gesundheit zu nehmen. Allerdings wird man noch abwarten müssen, wie sich die Rückkehr zur Erdenschwere auf den Organismus der Kosmonauten auswirkt. Denn während des Fluges stellen sich die Herz- und Kreislauffunktionen auf einen Ruhestoffwechsel ein. Die plötzlich wieder einsetzende Normalbelastung könnte einen „Stress“ zur Folge haben, dessen Auswirkungen sich möglicherweise erst einige Tage später zeigen. Eine Folge der Gewichtslosigkeit mag ein Schwund der für längere Zeit nicht wesentlich beanspruchten Muskeln sein, wie er bei Bettlägerigen eintreten kann. Die tägliche Morgengymnastik durfte in dem begrenzten Raum, der den Piloten zur Verfügung steht, nicht ausreichen, um der Muskelatrophie an allen Gliedern vorzubeugen. Auch hat man bisher noch nicht mit Sicherheit voraussagen können, wie das Herz auf die Schwerelosigkeit reagiert. Auf der Erde hat es selbst bei strikter Ruhe noch gegen das Gewicht des Blutes anzupumpen.

Die Befürchtungen der Raumfahrtmediziner, daß der fehlende Reiz an den feinen Härchen im inneren Ohr, die für den Gleichgewichtssinn sorgen, zu gesteigerter Nervosität oder gar zu Halluzinationen führen könnte, scheinen sich nicht bestätigt, zu haben. Nikolajews Mitteilungen und auch die seines Kollegen klangen besonnen, und der ruhige Puls der beiden Raumfahrer ließ keine besondere Aufregung vermuten.

Die Techniker hat besonders das einwandfreie Funktionieren der Sende- und Empfangsanlagen in den Wostok-Kapseln beeindruckt. Nie zuvor sind Signale von bemannten Satelliten mit solcher Klarheit empfangen worden. „Es klingt wie ein Ortsgespräch im Telefon“, versicherte Manfred Fütterer, der an der Bochumer Sternwarte wieder einmal lange vor dem Eintreffen der ersten Tass-Meldung über den erfolgreichen Start Signale von den beiden Raumschiffen abgehört hatte.

Auch bei diesem Experiment haben die Sowjets weder technische Daten noch die Start- und Landeplätze bekanntgegeben. So bleiben die wichtigsten Lehren, die sich aus dem jüngsten russischen Raumfahrtversuch ziehen ließen, ihren Rivalen in Houston und am Cap Canaveral verborgen. Wir wissen nichts über die Aggregate der Raketenstufen, nichts über die Reinigung der Atemluft in den Kapseln und kaum etwas über die Steuerung der Raumschiffe.