So stattlich sich die Halbjahresbilanz des Wertpapierabsatzes mit 6,1 Mrd. DM verkauften festverzinslichen Titeln auch ausnimmt – das „Klassenziel“, der Abbau des deutschen Kapitalzinses auf international attraktive 5 % wurde nicht erreicht. Es gelang nicht einmal, die halbe Distanz zurückzulegen, wenigstens zum 5 1/2prozentigen Zwischentyp zu kommen. Der im Winter nahezu allenthalben abgelöste Sechsprozenter „hat sich nunmehr wieder auf der ganzen Linie durchgesetzt“. (Monatsbericht der Deutschen Bundesbank).

Leidtragende der enttäuschten Zinshoffnungen sind neben den Einmalemittenten, den Unternehmen und der öffentlichen Hand, vor allem die Bauinteressenten, die sich jetzt wieder teurer verschulden müssen. Und gerade bei den Hypothekennehmern waren die Erwartungen auf günstigere Konditionen durchweg recht groß. So groß sogar, daß man vielfach die vergleichsweise teure Vor- und Zwischenfinanzierung in Kauf nahm. In den meisten Fällen war man freilich vorsichtig genug, sich durch Hypothekenzusagen rechzeitig abzusichern. Nicht von ungefähr waren die Hypothekenzusagen Ende Juni dieses Jahres mit 7,53 Mrd. DM trotz eines etwa gleich großen Bauvolumens um 1,64 Mrd. DM höher als zum Halbjahresultimo 1961. In dieser Steigerung spiegelt sich allerdings noch eine andere „Vorsorge“ wider, nämlich die Vorwegnahme von Baugenehmigungen und Finanzierungszusagen im Hinblick auf den Baustopp.

Vor diesem Hintergrund kann es kaum überraschen, daß bei den Hypothekengebern, bei den Realkreditinstituten und Sparkassen, die Nachfrage nach Hypotheken im Augenblick das saisonübliche Maß überschreitet. Die Wohnungsbaufinanzierung 1962 gilt zwar weitgehend als gesichert, als abgeschlossen, aber die Zahl der „Nachzügler“, der bereits angefangenen, jedoch noch nicht beliehenen Bauvorhaben ist weit größer als sonst. In allen Fällen, wo die Zusage einer Bank bereits vorliegt, dürfte die Finanzierung noch einigermaßen glatt gehen. Schwieriger ist es allerdings bei Neuzusagen. Hier kann man,schon froh sein, bei einer Pfandbriefbank mit einem Zins von 6 1/2 bei einer Auszahlung von 97 zum Zuge zu zu kommen. Dem Darlehensnehmer bleibt dabei wenigstens noch der Trost, daß die Sparkassen die bei der Refinanzierung nicht auf die Ausgabe von Schuldverschreibungen angewiesen sind, wieder einmal günstigere Angebote machen können. Bei ihnen kostet eine erste Hypothek zur Zeit gut ein halbes Prozent weniger. „Offenbar ist die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes durch die Realkreditinstitute“, heißt es hierzu vielsagend im neuesten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, „fürs erste, schwächer geworden“. Für die Hypothekenbanken ist diese Situation nicht neu. Sie geraten immer dann etwas ins Hintertreffen, wenn sich die Möglichkeiten zur Refinanzierung durch einen steigenden Zins verschlechtern, wie sie umgekehrt in der Vorhand sind, sobald der Zins nach unten tendiert. lz