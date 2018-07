Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr Sicherheit für Schiffe

Eine neuartige Radaranlage für die Schiffahrt hat die britische Firma Decca RadarLtd., London, entwickelt. In diesem Gerät werden die Meßwerte eines vom Radar erfaßten Objektes Zusammen mit den eigenen Kursdaten vom Bildschirm automatisch auf eine elektromechanische Seekarte übertragen. Das dabei entstehende, sich ständig ändernde Bild des relativen Kurses ermöglicht es zum Beispiel dem Navigationsoffizier, mit einem Blick zu erkennen, ob die Gefahr einer Kollision mit anderen Schiffen besteht.

Eine Besonderheit ist der „Predictor“, eine zweite, bewegliche und transparente Seekartenebene, die unmittelbar über der feststehenden Oberfläche der elektro-mechanischen Kursbestimmungskarte liegt. Dieses Vorwarngerät hat in erster Linie die Aufgabe, innerhalb weniger Sekunden die Wirkung irgendeiner beabsichtigten Änderung des Kurses oder der Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeuges im voraus anzuzeigen. Damit kann geprüft werden, ob ein zur Verhinderung eines Zusammenstoßes geplantes Manöver gefahrlos durchgeführt werden kann.

Entlarvte Yogis

Zwei amerikanische Wissenschaftler, der Psychologe M. Wenger von der University of California und der Mediziner B. Bagchi von der Michigan Universität hatten sich in das Himalaya-Gebiet begeben, um „ein für allemal festzustellen, ob an dem Gerücht, wonach Yogis willentlich ihr Herz zum Stillstand bringen können, etwas Wahres ist.“

Sie untersuchten 43 Anhänger der Yoga-Lehre, fanden aber keinen, der den legendären Scheintod hervorrufen konnte. Lediglich einer brachte es fertig, seinen Pulsrhythmus zu verlangsamen.

Statt dessen stellten die beiden Professoren fest, daß eine Anzahl Yogis die Stärke des Herzschlages verringern konnte, und sie kamen auch hinter den hierbei angewendeten Trick: Die Männer spannten ihre Bauch- und Brustmuskulatur derart an, daß das Blut aus diesen Körperregionen herausgedrückt wurde. Dadurch reduzierten sie den Rückfluß des Venen-Blutes und als Folge davon die Pumpleistung des Herzens, nicht aber dessen Arbeitsfrequenz,