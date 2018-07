Von Reinhard Baumgart

Avantgarde?" soll neulich ein berühmter und höhnischer Franzose gefragt haben: "Ist das ein deutsches Wort?" Enzensberger, wie um die nationale Ehre wiederherzustellen, hat kürzlich Wort und Begriff kunstgerecht auseinandergenommen. Es ist ihm alles unter der Hand zerfallen. Hinter durchlöchertem und zerfranstem Wappenschild stehen seine Träger – nahezu nackt. Aber ist wirklich alles literarische Gelände entdeckt und bekannt, bleibt kein Neuland mehr abzustecken?

Zwei Bücher, um die es hier gehen soll, wären befugt, eine Antwort zu geben. Sie demonstrieren Mut – setzen sie sich aber auch Gefahren aus? Oder, um die eigentliche Gretchenfrage zu formulieren, mit der alles zu begrüßen wäre, was nach kollektiver oder privater Avantgarde aussieht: Bringt die Sprache, in neuen Mustern, irgendetwas zur Sprache, was sich vorher, außerhalb dieser Muster, nicht hätte sagen lassen?

Für den ersten Band zeichnet als Autor ein Professor der Philosophie, Max Bense, der damit seine zweite Sammlung experimenteller Prosa vorlegt –

Max Bense: "Entwurf einer Rheinlandschaft"; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 119 S., brosch. 9,80 DM.

Daß ein ordentlicher Professor der Philosophie sich um aktuelle Literatur überhaupt kümmert, wäre alles andere als ein Grund zur Schadenfreude – es könnte davon die Literatur ebenso wie die Philosophie profitieren. Daß man Max Bense eine anregende, ja aufregende Theorie ästhetischer Texte verdankt, scheint ihn auf dem ersten Blick erst recht zu legitimieren, und wenn die Zunft der Fachphilosophie ihn, der im Denken die Improvisation, Aperçu und Aphorismus, jeder Systematik vorzieht, am liebsten totgeschwiegen hätte – wird er für uns nicht dadurch um so lebendiger? Aber zu beschreiben, was ästhetische Texte bedingt, und selbst welche herzustellen, war seit jeher zweierlei Geschäft. Oder war Norbert von Hellingraths Lyrik der Überlieferung wert, sind Ernst Bertrams Romane lesbar, hätte Kommerell seine poetischen Bastelstunden nicht nützlicher anwenden können?

Die Ambition, die sich an ihnen gerächt hat, rächt sich nun und zum zweitenmal auch an Max Bense. "Schreiben", sagt er, "ist Herstellung der Sprache, nicht Anwendung" – das ist so bündig wie stichhaltig. Nur – gerade für ihn, der das sagt und weiß, gibt die Sprache widerspenstigerweise nur etwas her in der Anwendung, als das rationale Instrument rationaler Begriffe, und bequemt sich zu keinem Dienst gerade in der Eigenschaft, in der er sie so unermüdet und kokett, obwohl dauernd abgewiesen, umwirbt: "Sprache als Eigenwelt", reine Materie, selbstgesetzlich jenseits ihrer jeweils vereinbarten Bedeutungen und Grammatik. Natürlich versucht er, die spröde Schönheit zu Diensten zu überreden, läßt sie laufen an der längsten Leine, die ihm gegeben ist, pinselt Worte wie hinter halb geschlossenen Augen – aber die Sprache setzt weder ihn noch sich frei, sie wird statt konkret nur beliebig, poetisch nur im Sinn von vage und verquatscht. Gäbe es ein Gefühl auch für die Laszivität geistiger Vorgänge, ganze Passagen dieses Buches wären nichts als Striptease. Ein Autor, über den zum Glück oder Unglück Rationalität verhängt ist, der verstrickt und verstockt ist in Begrifflichkeit, versucht sich hier eben seiner Rationalität zu entkleiden, um wiederaufzuerstehen als konkreter Poet.