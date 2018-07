Am Wochenende ist es immer spannend, die Börsenberichte der Banken zu studieren. Wenn auch der oberste Grundsatz zu sein scheint, sich niemals festzulegen und möglichst keine Prognosen zu stellen, so bleibt ein gewisser Meinungsschimmer trotzdem sichtbar. Die Zurückhaltung der Institute ist begreiflich, denn mündliche Äußerungen (am Bankschalter) sind rasch vergessen, aber was der Kunde schwarz auf weiß besitzt, kann er auch noch nach Wochen vorweisen, wenn die Voraussagen peinlicherweise nicht eingetroffen sind. Die Banken sind in dieser Hinsicht schlechter dran als die vielen sogenannten Börseninformationsdienste, die vielfach von Woche zu Woche ihre Meinung wechseln und deshalb immer in der Lage sind, jeden ihrer Berichte mit dem Hinweis zu beginnen: „Wie wir Ihnen schon vor drei Wochen richtig sagten...!“ Was ihnen merkwürdigerweise nur selten von ihren Abonnenten übelgenommen wird.

Von den Banken wird seit Monaten ziemlich einheitlich die Meinung vertreten, daß eine Höherbewertung der deutschen Aktienkurse durchaus zu rechtfertigen wäre. Dabei wird sowohl auf die wertvolle, bei den Unternehmen angesammelte Substanz als auch auf die international hohe Rendite der deutschen Gesellschaften verwiesen. Diese Umstände rechtfertigen längerfristig sicherlich einen gewissen Optimismus, der auch die deutschen Kapitalsammelstellen dazu bewogen hat, an wirklich schwachen Börsentagen ihre Portefeuilles anzureichern. Aber mit Hoffnungen auf später ist es schwer, das Kaufinteresse der ohnehin schwer enttäuschten Kunden zu wecken. Und das braucht man, wenn eine Aufwärtsbewegung Bestand haben soll. Es stimmt zwar, daß der Anstoß für eine Hausse nur vom Ausland kommen kann, doch wenn die Mitwirkung der Inländer fehlt, ziehen sich schließlich auch die Ausländer wieder vom Markt zurück.

Deshalb fragt man sich immer wieder aufs neue, was geschehen muß, um den deutschen Aktiensparer in die Börsensäle zurückzubringen. Der Praktiker wird sagen: Drei Wochen feste Börsen, und wir haben Otto Normalverbraucher wieder dabei! Daran ist sicher viel Wahres, denn das breite Publikum kauft immer erst dann, wenn die Kurse eine Zeitlang gestiegen sind. Ihm liegt es nicht, gegen die Tendenz zu kaufen – und in der Tat, dazu gehören starke Nerven und letzten Endes auch einiges Geld, das man notfalls zusetzen kann.

Nach der letzten, allerdings sehr kurzen Kurserholung sind die Aussichten auf eine längeranhaltende Börsenfestigkeit noch nicht gewachsen. Denn der Rückschlag kam zu schnell – und zu kräftig. Manche Börsianer schieben das auf die zunehmenden Spannungen in Berlin und auf die unnachgiebige Haltung der Sowjets in der Deutschland-Frage. Sicherlich hat das bei der Tendenzbildung eine Rolle gespielt. Aber war die Politik ausschlaggebend? Die Dresdner Bank erinnert ihre Kunden daran, daß der wirtschaftliche Börsenhintergrund unverändert geblieben ist und demzufolge kein Anlaß für eine übertriebene Aufwärtsbewegung bietet. Tatsächlich ist es das allgemeine Unbehagen in der Wirtschaft, das eine Besserung der Aktienkurse verhindert. Man weiß zwar, daß sie niedrig sind, sieht aber gleichzeitig keinen Anlaß, auf Basis der „preiswerten“ Notierungen einzusteigen. Es fehlt die Hoffnung auf eine baldige Besserung der konjunkturellen Situation. Die einen behaupten sogar, sie sei immer noch überhitzt, die anderen fordern bereits „leichte Hilfen“ für die Wirtschaft, worunter man sich wohl eine Erhöhung der Abschreibungssätze vorstellt, um auf diese Weise die jetzt auch vom Bundeswirtschaftsminister festgestellte Erlahmung der Investitionstätigkeit wieder in Gang zu bringen.

Niemand sollte sich darüber hinwegtäuschen, daß an der Börse der Wirtschaftspessimismus (jetzt noch verstärkt durch die sozialpolitischen Spannungen) stärker ist als der Optimismus. Die Kurse lassen sich deshalb auch nicht „gesund“reden, sondern dazu bedarf es Vertrauen in die künftige Entwicklung. Es nützt auch nichts, daß man theoretische Berechnungen darüber anstellt, wie die Kurse rein rechnerisch unter Berücksichtigung der Rendite eigentlich aussehen müßten. Noch niemals hat es „Reißbrett-Börsen“ gegeben.

Natürlich macht sich die Spekulation die allgemeine Unsicherheit zunutze. Sie verschärft die Situation, aber sie bestimmt den Trend nicht. Die Baisse-Spekulation wird dann erfolglos bleiben, wenn die Masse der Kapitalanleger der Ansicht ist, daß man nun wieder Aktien kaufen kann. K.W.